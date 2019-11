Přehled tisku: plastové platební karty na ústupu, ozdoby s Hitlerem a zahraniční cesty poslanců

Rychle přibývá lidí, kteří platí mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami. Banky proto začínají spouštět plně virtualizované karty, píšou Hospodářské noviny. Mf Dnes se věnuje muži z jižních Čech, který na internetu nabízel údajně autentické vánoční ozdoby s hákovými kříži a podobiznou Adolfa Hitlera. Deník Právo pak informuje o zahraničních cestách českých poslanců plánovaných na příští rok. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:51 26. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Banky začínají spouštět plně virtualizované karty, které si zákazníci stáhnou do mobilních aplikací (ilustrační foto). | Foto: Fotobanka Pixabay

E15

Řidiči blokující provoz tramvají unikají pokutám, to je titulek deníku E15. Dispečeři pražského dopravního podniku denně řeší auta zaparkovaná na tramvajových kolejích. Odtah v takových případech někdy trvá i několik hodin. Policie ale může udělit pokutu jen těm řidičům, které najde přímo na místě. Špatně parkující řidiče můžou policisté pokutovat až dvěma tisíci korun. E15 ale upozorňuje, že lidé často zaplatí jen za odtah nařízený strážníky. A pokud se řidič vrátí k autu ještě před příjezdem policie, vyvázne bez postihu.

Mf Dnes

Na českém internetu se objevila nabídka vánočních ozdob s hákovými kříži i podobiznou Adolfa Hitlera. Mf Dnes píše, že inzerát už vyšetřuje kriminální policie. Sadu dvanácti údajně původních ozdob nabízel muž z Českých Budějovic za 15 tisíc korun. Odborníci na extremismus varují, že se počet prodávaných předmětů s nacistickými symboly zvyšuje. Mladík z Budějovic tvrdí, že ozdoby zdědil po dědovi a nabízel je jen sběratelům. Inzerát napsal proto, že se jeho rodina dostala do finanční tísně.

Hospodářské noviny

Plastové platební karty se brzy můžou stát přežitkem, píšou o tom Hospodářské noviny. Banky začínají spouštět plně virtualizované karty, které si zákazníci stáhnou do mobilních aplikací. Podle nedávného průzkumu České bankovní asociace rychle přibývá lidí, kteří v obchodech platí chytrým mobilem nebo hodinkami. Podíl takových zákazníků podle průzkumu stoupl z loňských osmi na 18 procent. Hospodářské noviny informují, že v příštím roce chce karty plně virtualizovat třeba Česká spořitelna.

Lidové noviny

Ovzduší v Evropě se za posledních třicet let zlepšilo, informují Lidové noviny. Počet předčasných úmrtí zapříčiněných prachovými nanočásticemi se od roku 1990 snížil o půl milionu. Uvádí to dokument Evropské agentury pro životní prostředí o kvalitě ovzduší. Dopady znečištěného vzduchu jsou ale stále zásadní. Zásadním znečišťovatelem jsou prachové částice o velikosti zrn do dvou a půl mikrometru. Evropská agentura pro životní prostředí upozorňuje, že tyto částice jsou karcinogenní. Lidové noviny píšou, že jen v Česku v roce 2016 způsobily předčasné úmrtí 9 600 lidí.

Deník

Elektrárna v Opatovicích nad Labem chce spalovat i komunální odpad. Deník upozorňuje, že její plány už v roce 2006 obyvatelé odmítli. V referendu bylo proti výstavbě 90 procent hlasujících. Firma teď ale projekt oprašuje a tvrdí, že spalovna umožní ekologickou přeměnu odpadu na dodávky elektrické energie nebo tepla. Projekt spalovny je ale stále jen ve fázi úvah a plánování. Podle mluvčí Elektráren Opatovice Hany Počtové můžou být inspirací pro Česko vyspělé evropské země s nejvyšším podílem recyklace, jako je Švýcarsko, Dánsko nebo Rakousko.

Právo

Čeští poslanci mají na příští rok naplánované zahraniční cesty za zhruba třicet milionů korun. Právo zjistilo, že se chystají do necelé třicítky zemí nejen v Evropě, ale i v Asii, Africe a Severní i Jižní Americe. Třeba delegace výboru pro životní prostředí se chce vydat na Island a do Grónska. Plány ale ještě musí schválit organizační výbor sněmovny. Na Islandu a v Grónsku se poslanci chtějí seznámit se zkušenostmi s klimatickými změnami a se strategií boje proti těmto změnám. Poslanci ze školského výboru zase plánují cestu na Tchaj-wan nebo Kapverdy a členové zahraničního výboru se chystají vyjet do Moldavska, Gruzie nebo Brazílie. Právo píše, že suma na výjezdy poslanců se v posledních letech nijak nemění.