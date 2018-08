Přehled tisku: vyšší platy pro poslance a senátory nebo problémy s evropskými dotacemi na dálnice

V úterním českém tisku se dočtete, že poslanci a senátoři by od nového roku měli dostat přidáno kolem patnácti tisíc korun. Zabránit tomu může pirátská novela zákona. Píše o tom deník Právo. Podle Mf Dnes má stát problémy s čerpáním evropských dotací na dopravní stavby. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:51 21. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senát, senátoři (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Stát opět může mít problémy s čerpáním evropských dotací na dopravní stavby. Jak píše Mf Dnes, zpoždění mají zejména projekty dálnic zařazených mezi takzvané prioritní stavby. Důvodem je, že stavby jdou pomalu. Evropská unie z dotací nabídla 130 miliard korun, stát ale za čtyři a půl roku utratil za stavby zhruba 37 miliard. Do konce dotačního období zbývá dva a půl roku.

Rychlejší stavba infrastruktur. Poslanci schválili usnadnění vyvlastňování pozemků Číst článek

Lidové noviny

Volná studijní místa má zhruba 140 oborů veřejných vysokých škol, volno je i na většině soukromých a vyšších odborných škol. Tématu se v úterý věnují Lidové noviny. Místo je ještě na jedenácti veřejných vysokých školách. Na Karlově univerzitě a Masarykově univerzitě v Brně už jsou všechna místa obsazená. V současné nabídce převažují technické obory.

Hospodářské noviny

Lékaři, lékárníci a záchranáři by už příští rok mohli vidět seznam všech léků, které pacient užívá. Píšou o tom Hospodářské noviny. Lékaři by měli oprávnění zjistit, jestli dva léky, které pacient užívá, na sebe nepůsobí protichůdně. Měli by tak lepší přehled o pacientovi. Úřad pro ochranu osobních údajů ale nesouhlasí. Podle něj návrh nepracuje s reálným vztahem lékaře a pacienta.

Regionální Deník

Po měsících dohadování se Koněvův pomník dočkal nových desek. To je titulek pražského regionálního Deníku. Zástupci Prahy 6 v úterý odpoledne (14.35) po dlouhém čekání odhalí nové bronzové desky na památníku Ivana Stěpanoviče Koněva v Bubenči. Jsou u něj tři tabule v češtině, ruštině a angličtině. Vysvětlují mimo jiné i Koněvovu roli během osvobozování Prahy na konci druhé světové války.

Poche na ministerstvu zahraničí vykázal za červenec 15 hodin. ‚Kolikrát jsem tam byl, není důležité,‘ říká Číst článek

Právo

Poslanci a senátoři by měli ke svému platu dostat od začátku příštího roku kolem patnácti tisíc korun. Píše úterní Právo. Změnit by to měla novela zákona od Pirátů, která má zbrzdit skokový nárost platů poslanců, senátorů, členů vlády i prezidenta. Senát ale od května odkládá projednání návrhu. Pokud do konce roku nový platový zákon neschválení, zvýší se platy politiků o dvacet procent.

E15

Piráti hodlají v novele zákona o volbách zatrhnout dvojí pracovní nasazení europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Ten pracuje na ministerstvu zahraničí jako politický tajemník. Právě nejasná pozice Pocheho inspirovala Piráty k vytvoření návrhu o volbách. Podle deníku E15 premiér Andrej Babiš (ANO) návrh podporuje.