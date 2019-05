Přehled tisku: vegetariánské burgery, příplatky pro zdravotní sestry a sociální sítě ve službách podniků

V úterním tisku se dočtete o trendu vegetariánských burgerů, který se zatím v českých fast foodech příliš neuchytil. O tématu píše deník E15. Lidové noviny informují o příplatcích pro zdravotní sestry a Hospodářské noviny upozorňují na využívání sociálních sítí malými a středními podniky. Víc se dozvíte v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 6:47 21. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České pobočky kvůli menšímu zájmu jídlo se sójovou náhražku zatím vegetariánské burgery nechystají, píše E15. (ilustrační foto). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

Trend vegetariánských burgerů zatím do českých fastfoodů nemíří, píše deník E15. Zatímco v severských nebo západních zemích se například v McDonalds bezmasé burgery běžně nabízí, české pobočky kvůli menšímu zájmu jídlo se sójovou náhražku zatím nechystají. Malý zájem o bezmasá jídla potvrzuje průzkum agentury Ipsos, uvádí E15. Podle něj jsou v Česku tři procenta vegetariánů, veganů jen jedno procento. Průměrný podíl vegetariánů v Evropské unii dosahuje čtyř procent, světový průměr pak pěti. Bezmasé výrobky ale zavádí některé řetězce, všímá si E15. Třeba Globus do sortimentu začlenil řadu jídel vyrobených ze sóji a zeleniny, Makro zase prodává bezmasý burger.

Lidové noviny

Příplatek pět tisíc korun zdravotním sestrám přiměl mnohé z nich zůstat a jejich nedostatek tak v některých nemocnicích přestává být problémem. Tématu se věnují Lidové noviny. Deníku to potvrdil ředitel nemocnice v Motole a ukazují to i data Ústavu zdravotnických informací a statistik. Řadu nemocnic ale nedostatek dál trápí, mimo jiné i proto, že od všeobecných sester se vyžaduje vysokoškolské vzdělání. Nedostatek sester je stále palčivým problémem ve velkých městech jako Praha a Brno. Ta podle Lidových novin totiž nabízí absolventům vysokých škol atraktivnější uplatnění. V menších městech, jako je Olomouc, Ostrava nebo Plzeň, takový problém nemají, fakultní nemocnice tam totiž bývají největším a nejlépe platícím zaměstnavatelem. Na rozdíl od soukromých zařízení dodržují tabulkové platy, které v posledních letech stále rostou.

Mf Dnes

Průjezd Třebíčí komplikuje demolice mostu, který je v havarijním stavu. Upozorňuje na to Mf Dnes. I běžně zatíženou Znojemskou ulici teď trápí dlouhé kolony. Světelná tabule na výpadovce varuje, že mají řidiči počítat až s hodinovým zdržením. Reportér ucpanou Znojemskou ulicí projížděl v dopravní špičce dvakrát. Jednou čekal půl hodiny, podruhé čtyřicet minut. Místní řidiči si ale stěžují, že křižovatku projeli například až na třetí zelenou. Někteří se tak do centra raději dopravují pěšky. To doporučuje i starosta Třebíče. Starosta Pavel Pacal listu řekl, že se zácpami se nic udělat nedá - město nemá další ulici, kterou by dopravu vedlo. Řidiči jsou podle něj naštěstí ohleduplní a zipují.

Hospodářské noviny

Facebook pomáhá malým a středním podnikům v Čechách s hledáním zaměstnanců nebo oslovením zákazníků. Inzerci na této sociální síti si ale platí jen necelé dvě pětiny společností, upozorňují úterní Hospodářské noviny. Druhou nejvyužívanější sociální sítí je Instagram, Twitter využívá jen jedenáct procent firem. Podle Hospodářských novin jsou sociální média druhým nejefektivnějším nástrojem pro on-line podnikání. Firmám kromě hledání zaměstnanců nebo potenciálních zákazníků pomáhá rozšířit jejich podnikání nebo vytvořit nová pracovní místa. Přes dvacet procent malých firem zaměstnává člověka, který se stará o sociální sítě.