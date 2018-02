Přehled tisku: podezřelé fotbalové sázky, bezpečnější internetové platby i nepřipravenost na živly

Mladá fronta Dnes

Sázkový skandál v české třetí lize - to je titulek hlavního článku sobotní Mladé fronty Dnes. Podle deníku se Fotbalová asociace ČR obrátila na policii, aby prověřila klub FK Mohelnice. Do něj vstoupila loni v létě čínská společnost Anping, která byla v Portugalsku a Irsku podezřelá ze sázkařských machinací. A podle Jana Paulyho, ředitele právního oddělení fotbalové asociace, má svaz náznaky, že by mohlo dojít k ovlivňování výsledků i v Česku. Národní centrále proti organizovanému zločinu proto podal podnět k šetření.

Lidové noviny

Říjnový orkán Herwart ukázal na nepřipravenost institucí i obyvatel, píšou Lidové noviny. Podle prvních analýz nebyly na silný vítr připravené nemocnice, úpravny vod, lidé byli často i několik dnů bez dodávek tepla a elektřiny. Ministerstvo vnitra chce proto vypracovat návod, co mají mít občané připravené doma pro případ podobných katastrof, a zabývá se taky tím, jak líp propojit obyvatele s hasiči nebo záchranáři.

Regionální Deník

Bezhotovostní platby na webu budou bezpečnější než dosud, e-shopy budou muset zavést dvoustupňové ověření klienta, dočtete se v regionálním Deníku. V Česku začala platit nová celoevropská směrnice o platebních službách. Díky ní se taky zkrátí lhůta pro reklamaci platebních služeb v bance, a to z 30 na 15 dnů. Do 24 hodin pak musí vrátit banka klientovi nelegálně stržené peníze.