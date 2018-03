Přehled tisku: podnikání člena italské mafie v Česku a stěhování ambasády do Jeruzaléma

Ve čtvrtečním tisku se například dočtete o platových rozdílech mezi muži a ženami v Česku, píší o nich Hospodářské noviny. Deník Právo zase zjistil, že jeden ze členů italské mafie 'Ndrangheta měl v Česku cestovní kancelář. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:09 8. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě | Zdroj: Wikimedia Commons

Lidové noviny

Prezident Miloš Zeman chce urychlit plány na stěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Lidové noviny píšou, že se na konci února sešla meziresortní pracovní skupina pro Izrael. Diskusi o přesunu ambasády na schůzce otevřel šéf hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák. Podle listu tam taky zaznělo, že je příprava přesunu ambasády důležitým domácím úkolem.

Ministerstvo zahraničí ke stěhování ambasády souhlas nedalo, odvolává se na nutnou konzultaci s partnery v Evropské unii. Lidové noviny taky upozorňují, že Česko v Jeruzalémě nevlastní žádnou budovu.

E15

Bývalí majitelé Mostecké uhelné společnosti se hádají o miliardy z prodeje firmy. Tématu se věnuje deník E15. Antonín Koláček tvrdí, že mu bývalí spoluvlastníci Vasil Bobela a Petr Pudil dluží 4,5 miliardy korun. Stejná částka má podle něj připadnout i sestře jejich zesnulého partnera Luboše Měkoty. Podle Pudila a Bobely je to nesmysl.

Hospodářské noviny

Každý druhý Čech se setkal s platovými rozdíly mezi muži a ženami na stejných pracovních pozicích. Podle Hospodářských novin to ukazuje průzkum agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti. 42 procent dotazovaných se v práci setkalo i s diskriminací matek.

Na nerovné odměňování žen a mužů se v posledních dvou letech zaměřila inspekce práce. Loni inspektoři zkontrolovali celkem 82 firem nebo úřadů. Odhalili celkem pět pochybení. Hospodářské noviny ale upozorňují, že Češky často ani netuší, kolik peněz jejich kolegové na stejných pozicích dostávají. Proti nerovnostem se tak těžko brání.

Regionální Deník

Na dálnici D1 z Jihlavy do Měřína budou nejspíš řidiči několik měsíců jezdit zdarma. regionální Deník píše, že se 20kilometrový úsek stane objízdnou trasou při opravách frekventovaného Brněnského mostu v centru Jihlavy. Navržená objízdná trasa bude určená hlavně pro tranzitní nákladní dopravu nad 12 tun. Bez dálniční známky ale budou moci mezi Jihlavou a Měřínem jezdit všechna auta. Objížďku musí ještě schválit Ministerstvo dopravy a vedení Ředitelství silnic a dálnic. Podle Deníku dostane magistrát rozhodnutí do poloviny března.

Mladá fronta DNES

Mladá fronta DNES popisuje, jaké dopady by na Česko měla celní válka mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump chce uvalit pětadvacetiprocentní clo na všechnu dováženou ocel. To by mohlo uškodit třeba ostravské huti ArcelorMittal. Trump taky hrozí clem na dovoz aut. Český automobilový průmysl se ale orientuje hlavně na unijní trh.

Právo

Jeden ze členů italské mafie 'Ndrangheta měl v Česku cestovní kancelář, zjistil to deník Právo. Přestože agentura Kala Tours fungovala jen do roku 1999, 71letý Francesco Bonavita je v českém obchodním rejstříku stále vedený jako její spolumajitel.

Cestovní agentura vozila v 90. letech české turisty do Bonavitova přímořského italského letoviska Green Garden. Dalšími majiteli firmy jsou Nataša Kabická a Jiří Krš. Podle nich společnost v obchodním rejstříku dál existuje jen proto, že nikdo z majitelů nechce zaplatit za její vymazání. Krš Právu řekl, že podnikání s Bonavitou ukončili poté, co je jeden Ital varoval před Bonavitovými mafiánskými vazbami a nekalými praktikami.