Přehled tisku: Menší obliba diskoték, prodloužení minimální dovolené a vývoj modulárního reaktoru

Češi vyvíjejí vlastní modulární reaktor, který jako primární chladivo používá tekutou sůl, píše deník E15. Podle průzkumu Mf Dnes mezi poslanci by se trestní odpovědnost mohla snížit na 14 let. Deník Právo si pak všímá, že Češi pracují déle než zbytek Evropy. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:12 4. září 2019

E15

Češi vyvíjejí vlastní modulární reaktor, který jako primární chladivo využívá tekutou sůl. Píše o tom středeční deník E15. Potřebnou licenci by podle listu mohl mít do deseti let. Hlavní výhodou by mohla být sériová výroba, což by mohlo zrychlit výstavbu jaderných elektráren.

Právě s výstavbou mají evropské státy velké problémy, projekty se prodražují a nabírají velká zpoždění. Modulární reaktory teď vyvíjí zhruba 40 společností - žádná z nich ale zatím nemá potřebné schválení od úřadů.

Mf Dnes

Trestní odpovědnost mladistvých by se podle některých poslanců mohla snížit na 14 let. Vyplývá to z průzkumu Mf Dnes mezi poslanci. Důvodem je rostoucí míra agresivity u dětí. Hranici 14 let má třeba Slovensko, Německo nebo Rakousko - připomíná list.

Deník s dotazem s dotazem na hranici trestní odpovědnosti oslovil desítky poslanců. Většina se snížením souhlasila. Stejný názor jako oslovení poslanci má i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Někteří zákonodárci se ale obávají, aby snížení trestní odpovědnosti nebylo spojeno se snížením hranice pro sňatky nebo pohlavní styk.

Lidové noviny

Mladí už tolik nepaří - píší doslova Lidové noviny. Podle nich teenageři stále méně navštěvují kluby nebo diskotéky. Současná generace se taky mnohem častěji seznamuje na internetu. Provozovatelům klubů se provoz nevyplácí a musejí podniky zavírat - píše list.

Špatná je situace především v regionech, kde dříve byla diskotéka téměř v každém městě. Mladí tam jednoduše navazovali kontakt. Nejsou to ale jenom kluby. Lidové noviny píšou, že méně to žije taky na vysokoškolských kolejích. Mezi mladými lidmi na druhou stranu klesá počet nechtěných těhotenství nebo spotřeba drog a alkoholu.

Tím, že lidé tráví více času v digitálním světě na internetu, mají podle Lidových novin častější pocity úzkosti a osamělosti. A nepřispívá k tomu ani zdánlivý pocit žijící virtuální komunity na síti. Ve světě odborníci zaznamenali vyšší počet sebevražd. Třeba ve Spojených státech spáchalo sebevraždu nejvíc mladých lidí od roku 1999.

Hospodářské noviny

Centrální banka plánuje zpřísnit pravidla prodeje pojištění ke kreditním kartám nebo při koupi mobilu. Píší o tom Hospodářské noviny. Česká národní banka chce, aby pro prodejce elektroniky nebo dovolených platily stejné podmínky, jako pro pojišťovny.

Jde o případy, kdy vás prodejce osloví, jestli byste si při koupi třeba mobilního telefonu nechtěli zboží rovnou pojistit - například proti krádeži nebo poškození. Lidé pak pojistky sice uzavřou s pojišťovnou, která je partnerem obchodu - pravidla pro takové poskytování jsou ale odlišná.

Právo

Češi pracují déle, než zbytek Evropy. Tématu se věnuje deník Právo. Vrací se tak k návrhu KSČM, který by prodloužil minimální dovolenou na pět týdnů. Tu zatím svým zaměstnancům poskytují více než dvě třetiny firem.

Češi loni v průměru odpracovali skoro 1800 hodin - to je téměř o 400 hodin víc, než Francouzi. Méně odpracovali i Slováci, kteří mají nejvyšší počet státních svátků. Pro zajímavost - Česko má o dva státní svátky méně.