Přehled tisku: korespondenční hlasování ve volbách, minimální důchod pro seniory a velká pole bez dotací

V příštích volbách v roce 2021 by už Češi v zahraničí mohli volit korespondenčně. Návrh podle deníku E15 bude projednávat sněmovna. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce garantovat penzistům minimální důchod, který by se hradil z rozpočtu, píší Lidové noviny. Farmářům, kteří pěstují jednu plodinu na více než 30 hektarech, hrozí ztráta dotací, informují Hospodářské noviny. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:21 19. září 2019

E15

Sněmovna bude brzy vybírat ze dvou návrhů umožňujících korespondenční hlasování ve volbách. Deník E15 píše, že podle vládní předlohy by Češi v zahraničí mohli volit poštou i europoslance. Verze opozičních stran počítá s korespondenčním hlasováním jen při prezidentských a sněmovních volbách.

Zavedení korespondenčního hlasování čeští politici řeší přes deset let. Poslanecký návrh opozičních TOP 09, ODS, Pirátů, Starostů a lidovců teď ve sněmovně čeká na první čtení. Předloha ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD půjde do meziresortního připomínkového řízení na konci září. Podle E15ky by si krajané mohli hlasování poštou poprvé vyzkoušet při volbách do sněmovny v roce 2021.

Hospodářské noviny

Farmářům s velkými poli hrozí od příštího roku ztráta dotací, to je titulek Hospodářských novin. Omezení pro pěstování jedné plodiny na víc než třiceti hektarech souvislé plochy zatím platí jen na polích ohrožených erozí. Ministerstvo zemědělství ale uvažuje o tom, že pravidla pro velikosti polí rozšíří na celou republiku.

Omezení monokultur na maximálně 30 hektarů by resort farmářům nemohl přímo přikázat, nedělá to ani teď v oblastech ohrožených erozí. Farmáři ale při překročení této velikosti pole přijdou o takzvané nárokové dotace, tedy o značnou část příjmů. Hospodářské noviny informují, že velké lány teď mají v Česku průměrnou rozlohu zhruba 52 hektarů. Podle expertů jsou taková pole škodlivá nejen kvůli erozi. Třeba rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička říká, že monokultury přináší problém taky s protipovodňovou ochranou nebo komplikace z hlediska sucha.

Deník

Myslivci ročně zastřelí tisíce zatoulaných domácích zvířat, dočtete se o tom v regionálním Deníku. Podle dat Českého statistického úřadu loni v honitbách zabili až 11 a půl tisíce koček a 301 psů. Zoologové tvrdí, že taková úmrtí jsou zbytečná. Počet toulavých zvířat se podle nich dá regulovat třeba povinnou registrací psů a koček nebo kastrací.

Myslivci upozorňují, že toulavá zvířata před svou smrtí stihnou napáchat velké škody. Domácí šelmy bez dozoru podle nich například uloví až tři miliony drobných živočichů. Kočku můžou myslivci zastřelit v případě, že se pohybuje bez dozoru nejméně 200 metrů od domu nebo jeho plotu. U psů můžou zasáhnout jen v případě, že štvou zvěř a že nejde o pracovní plemeno, informuje regionální Deník.

Lidové noviny

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD chce změnit důchodový systém, píšou o tom Lidové noviny. Stát by měl podle Maláčové penzistům garantovat minimální důchod, který by se hradil z rozpočtu. Zásluhová složka penzí by rostla podle toho, kolik si důchodce dřív vydělal.

Ministryně o svém plánu začíná jednat s koaličním hnutím ANO. Podle Lidových novin se nejspíš největší spory koaličních partnerů budou týkat daňových výnosů, ze kterých by se minimální penze financovala. V zahraničí to bývají daně z příjmů, to ale Maláčová odmítá. Novým zdrojem peněz by podle ní mohla být třeba sektorová daň, kterou hnutí ANO zatím odmítá.

Právo

V Černošicích u Prahy mají problém s divokými prasaty, informuje o tom deník Právo. Prasata se tam usídlila na zahradě jednoho z rodinných domů a trávník zryla až ke vchodu. Městští strážníci nevědí, jak si s divočáky poradit, a myslivci na ně v zástavbě střílet nemůžou.

Právo vysvětluje, že část pozemku je zarostlá a připomíná lesík. Právě tam se prasata nejprve objevila. Majitelka domu Alena Číhalová upozorňuje, že v této části města ještě před pár lety žádné rodinné domy nestály a v okolí byly jen louky, bažiny nebo pastviny. I její parcela dřív patřila do honitby, teď tam ale myslivci o odstřelu ani neuvažují. Podle hajných můžou myslivci na pozemky domů umístit odchytové klece s návnadou.

Mf Dnes

Odtah nabouraného nebo porouchaného auta z dálnice se může řidičům prodražit třeba i na deset tisíc korun. Před takzvanými lovci odtahů varuje Mf Dnes. Jednotlivé úseky dálnice obsluhují velké odtahové služby, které mají smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic. Pojišťovny je obviňují ze zneužívání monopolu a chtějí jim konkurovat.

Silničáři stávající praxi s monopolními odtahovými společnostmi brání. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký říká, že tyto firmy vyhrály výběrová řízení a splnily požadavky třeba na vybavení nebo dojezdový čas. Ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek ale namítá, že pojišťovny nemůžou kontrolovat kvalitu a hlavně cenu odtahu. Zákazníkovi pak předražený odtah nemusí z pojistky proplatit celý, upozorňuje deník. Pro řidiče je nejvýhodnější, když si odtahovou službu zavolají sami.