Přehled tisku: titul za několik dní, boj proti plagiátům na UK a rozdíly v platech podle bydliště

Někteří policejní šéfové získali prestižní titul MBA během několika dnů. Takové je téma pondělní Mf Dnes. Karlova univerzita chce přitvrdit v boji s plagiáty, píší Lidové noviny. Deník se věnuje tomu, že změna bydliště může zvýšit plat o tisíce i desetitisíce korun měsíčně. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:43 1. dubna 2019

Mf Dnes

Vybraní policejní šéfové získali prestižní titul MBA během několika dnů. Upozorňuje na to pondělní Mf Dnes. Studenti ho přitom můžou získat po přibližně dvouletém dálkovém studiu. Postup Policejní akademie proto kritizuje Česká asociace MBA škol.

Podle zjištění deníku získali podezřelým způsobem prestižní titul MBA například ředitel pražské policie Jan Ptáček, ředitel policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil, ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel a středočeský šéf Václav Kučera.

Jarmila Fořtková z programu celoživotního vzdělávání Policejního prezidia uvedla, že kurz trval čtyři dny. Popsala, že jde o nástavbu pro absolventy kurzu pro vrcholové policejní manažery. Titulovaní funkcionáři se odmítli pro Mf Dnes vyjádřit.

Deník

Změna bydliště může zvýšit plat o tisíce i desetitisíce korun měsíčně. Všímá si toho regionální Deník. Podle dat ministerstva práce se rozdíly na výplatních páskách můžou projevit i ve stejných profesích, třeba u učitelů, lékařů nebo zdravotních sester.

Například lékaři specialisté ve veřejných zdravotnických zařízeních si loni v Praze vydělali v průměru přes 83 tisíc korun. V Plzeňském kraji byly jejich příjmy téměř o 20 tisíc vyšší. Naopak v Libereckém kraji zas o 15 tisíc nižší.

Podobné rozdíly můžeme najít i u dělníků, řemeslníků, šéfů firem, zdravotních sester nebo prodavaček. Podle Pavla Sobíška z UniCredit bank to souvisí s vývojem ekonomiky a také s tím, jak velké firmy v jednotlivých regionech sídlí.

Hospodářské noviny

Strakonický výrobce funkčního oblečení Moira se stále více prosazuje ve zbrojařském průmyslu. Česká firma totiž vyrábí tričko odolné proti útoku nožem nebo střelné ráně. Tématu se věnují Hospodářské noviny.

Lidové noviny

Univerzita Karlova přitvrdí v boji s plagiáty. Dočtete se o tom v Lidových novinách. Diskuzi rozpoutala především kauza prorektora Martina Kováře. Jeho práce označily obě etické komise Univerzity Karlovy za plagiáty. Škola tak chce vytvořit komisi, která jasně určí, co je a co není plagiát.

Univerzita Karlova teď zvažuje, jestli bude využívat robustní antiplagiátorský systém Turnitin třeba i k prověřování habilitačních, tedy docentských prací. Teď ho využívá na kontroly bakalářských, magisterských a doktorských prací. Lidovým novinám to potvrdil rektor Tomáš Zima. Na škole chce proto vytvořit komisi, která by jasně určila moderní pravidla pro posuzování toho, co označí za plagiát.

Právo

Maso z českých chovů se na pultech tuzemských obchodů ocitá mnohdy po dovozu ze zahraničí. Téma pro deník Právo. I přes náročnější cestu se to farmářům víc vyplatí. Zvíře nechají porazit levněji v cizině, domácí porážka totiž vyjde dráž.

E15

Do České národní banky proudí z tuzemských finančních domů nejvíc peněz v historii. Všímá si toho deník E15. Banky měly koncem února na účtech ČNB dva a tři čtvrtě bilionu korun. Jde o peníze, které neumějí čeští finančníci využít.