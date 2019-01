Přehled tisku: noví náměstci na policejním prezidiu, Babišovy plány na vyšší důchody a podvodné e-maily

Ve středečním tisku se dočtete o obměně náměstků na policejním prezidiu. Tématu se věnuje Mf Dnes. Deník E15 informuje o tom, že premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby vzrostly důchody a Právo píše o problematice podvodných e-mailů. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 9. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby důchody v příštím roce vzrostly o 900 korun. Informuje o tom deník E15. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Policejní prezident Jan Švejdar se chystá zásadně obměnit své náměstky. Jaroslav Vild, náměstek pro kriminální policii, odejde podle zdrojů Mf Dnes z bezpečnostní komunity po více než dvou letech. Sám se ale k dotazu odmítl vyjádřit. Tým doplňuje i ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Radim Dragoun. Novým náměstkem pro operativu se stal k lednu Vít Hendrych - bývalý ředitel bezpečnostního odboru na ministerstvu dopravy. Změny jsou i ve vedení civilní rozvědky. Postu náměstka pro operativu se totiž koncem minulého roku vzdal Radek Musílek, který je podle Mf Dnes dlouhodobě považovaný za muže premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Na Musílkovo místo nastoupila náměstkyně pro analytiku Mlada Princová.

Problematické případy z minulosti nechám prověřit, říká nový šéf GIBS Dragoun Číst článek

E15

Premiér Andrej Babiš chce, aby důchody v příštím roce vzrostly o 900 korun místo plánovaných 700. Řekl to v rozhovoru pro deník E15. Opozice je k nápadu předsedy vlády zatím zdrženlivá. Babiš zdůvodňuje záměr tím, že dynamika růstu mezd je podstatně větší než dynamika důchodů. Pokud by se jeho plán uskutečnil, státní kasu by to přišlo na dalších zhruba sedm miliard korun nad původní plán. Reakci ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové se deníku E15 nepodařilo včas sehnat. Opozice se k premiérovu záměru staví zdrženlivě a čeká na podrobnější informace.

Hospodářské noviny

Pivo nahradí umělá inteligence - to je titulek středečního vydání Hospodářských novin. Ty mají k dispozici strategii, která má pomoct dostat Česko mezi světové velmoci ve vývoji a inovacích. Na plánu pracují tři desítky odborníků z vědy, byznysu a státní správy a v následujících měsících ho projedná vláda. Dokument představuje desítku klíčových oblastí, které se musí zásadním způsobem proměnit, aby se Česko do roku 2030 mezi inovační elitu dostalo. Vzniknout třeba musí pět až sedm elitních vývojových center, která budou pracovat na špičkových technologiích. Musí se zdigitalizovat státní správa a potřeba jsou i povinné technické předměty na základních školách.

Na Moravě začalo o tři týdny dříve vinobraní. Ve vinici kromě brigádníků pomáhají i speciální stroje Číst článek

Lidové noviny

Loňská vína jsou zvlášť vydařená. Dočtete se o tom v Lidových novinách. Vinaři už totiž lahvují a hodnotí ročník 2018. Špičková jsou prý hlavně červená vína. Bílá trpěla v některých oblastech přemírou cukru a některá museli vinaři dokyselovat. V jádru budou ale podle prý taky dobrá - jen s vyšším obsahem alkoholu. Odborníci předpokládají sklizeň za celé Česko výrazně přes 80 tisíc tun, hektarový výnos pak na úrovni šesti tun, což je nadprůměr posledních deseti let.

Právo

Podvodné a falešné e-maily můžou přijít i z vaší adresy - varuje před tím Právo. Připomíná nedávný případ, kdy hackeři vyděsili uživatele zprávou, že se dostali k citlivým údajům a požadovali několik tisíc korun prostřednictvím bitcoinové platby. E-mail vypadal, jakože přišel z přímo z uživatelovy vlastní adresy. Ve skutečnosti se ale hackeři do daného e-mailu vůbec nedostali. Podle specialisty na počítačovou bezpečnost a šifrování Zbyňka Malého za to můžou nedostatečně chráněné databáze různých internetových fór, e-shopů nebo sociálních sítí.