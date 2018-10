Přehled tisku: 100. výročí Československa, opravy D1 a plánovaný nový minipivovar v centru Prahy

Ve všech denících se v pondělí dočtete o oslavách 100. výročí vzniku Československa. Silničáři pak podle Mf Dnes plánují na příští rok rekordně velkou rekonstrukci dálnice D1. A Deník upozorňuje, že své závazky nedokáže včas zaplatit třetina českých nemocnic. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 29. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa byl na historickou budovu Národního muzea promítnout videomapping. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

100. výročí vzniku Československa

Uplynulým oslavám výročí vzniku Československa se v pondělí věnují všechny deníky. Mf Dnes si všímá, jak se slavilo v regionech. Na 500 dětí a učitelů z liberecké školy Husova vytvořili ze svých těl českou vlajku. Právo se pak zaměřuje především na oslavy v Praze.

List Deník si všímá, že o ocenění válečného hrdiny generála Josefa Bílého se zasloužil jeho prasynovec Karel Bergl. Deník E15 připomíná, že 100 let neslaví jen Česko a Slovensko, ale stovku má i řada institucí. Den po 28. říjnu 1918 mohli lidé poprvé v tisku vidět zkratku agentury ČTK - tedy České tiskové kanceláře.

Mf Dnes

Silničáři plánují na příští rok rekordně velkou rekonstrukci dálnice D1. Podle Mf Dnes chystají opravy na 80 kilometrech dálnice. Jedním důvodem jsou prodlevy některých staveb, které měly začít už letos, ale nezískaly povolení. Druhým důvodem je termín slíbeného dokončení v roce 2021.

Deník

Své závazky nedokáže včas zaplatit jen třetina českých nemocnic. Informuje o tom Deník. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky podle něj vyplývá, že loni skončila v minusu víc než čtvrtina nemocnic. Pojišťovny by přitom na konci roku měly mít podle ekonomů rezervy okolo 40 miliard korun.

Hospodářské noviny

Na středních odborných školách by mohlo učit víc odborníků z praxe. Píšou o tom Hospodářské noviny. Ministerstvo školství proto chystá novelu zákona, která zmírní podmínky pro doplnění základního pedagogického vzdělání. Na plný úvazek na učiliště by mohli nastoupit vyučující hned a vzdělání si do tří let doplnit. Záměr ale kritizuje děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Michal Nedělka. Učit podle něj nemůže jen tak někdo z ulice.

E15

Spolek baráčníků a majitel hotelu Alchymist chce vybudovat novou restauraci a minipivovar v Baráčnické rychtě na pražské Malé Straně. Podle zjištění deníku E15 se ale proti stavebnímu povolení odvolala galeristka Drahoslava Pešta Kohl. Obává se zvýšeného počtu lidí v sousedním průchodu, který jí patří. Baráčníci ale stále doufají, že se s ní ještě dohodnou.