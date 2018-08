Přehled tisku: zákon kvůli suchu, kupování řeckých dluhů i vymáhání odškodnění za zpoždění letu

E15

Řecké dluhy v českých rukou - to je titulek deníku E15. Podle něj finanční skupina APS Holding kupuje od jedné z největších řeckých bank Piraeus balík nesplácených řeckých půjček za téměř 57 miliard korun. Zaplatit by ale mohla jen tři miliardy. Jde především o nesplácené spotřebitelské úvěry řeckých domácností.

Mf Dnes

Stále víc soukromých firem chce zaměstnávat i vězně. Všímá si toho Mladá fronta Dnes. Důvodem je mimo jiné to, že na trestance se nevztahuje minimální mzda. Práci má teď téměř 60 procent práceschopných vězňů, to je podle Vězeňské služby nejvíc v historii. Vězeňská služba teď eviduje asi 300 zaměstnavatelů, kteří mají o odsouzené zájem. Nemůže ale vyhovět všem, protože ve věznicích nejsou dostatečně rozsáhlé pracovní prostory.

Hospodářské noviny

Češi už se nebojí vymáhat odškodné po aerolinkách. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Jedna z firem, která kompenzace vymáhá, zaznamenala letos nárůst o desítky procent. Jen loni vyřídila přes 20 tisíc žádostí, letos očekává víc než 30 tisíc. Nejčastějším důvodem žádosti o náhradu je zpoždění letů. V tomto případě mají cestující nárok na odškodné, když je let zpožděný o tři a více hodin, začíná a končí na letišti členského státu Evropské unie a cestující letí s evropskou aerolinkou.

Deník

Vláda chce omezit prodeje přes telefon. Dočtete se o tom v regionálním Deníku. I přes evropské nařízení na ochranu osobních údajů, které za nevyžádané telefonáty stanovuje vysoké sankce, se stále objevují. Operátoři jsou navíc agresivnější a tlačí hlavně na seniory, aby s nimi uzavřeli po telefonu smlouvu. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková za hnutí ANO chce proto předložit nový Spotřebitelský kodex. V něm chce kromě omezení podomního prodeje energií zavést taky výrazné zpřísnění prodeje jakéhokoliv zboží a služeb přes telefon. Smlouva by tak na základě nabídky po telefonu platila až poté, co ji zákazník podepíše, vysvětluje regionální Deník.

Právo

Novela vodního zákona by mohla omezit používání pitné vody v případě extrémního sucha. Informuje o tom deník Právo. Znamenalo by to například zákaz zalévání nebo napouštění bazénů. Novela by mohla začít platit od roku 2020. Podle ministerstev životního prostředí a zemědělství by se v praxi postupovalo následovně. Český hydrometeorologický ústav vydá výstrahu, že hrozí nedostatek vody, podobně jako upozorňuje například na nebezpečí povodní. A speciální krajská komise pak vyhodnotí, jestli je potřeba omezit odběr vody nebo naopak zprovoznit záložní zdroje vody, popisuje deník Právo.

Lidové noviny

Seznam insolvenčních správců v Česku prořídl. Všímají si toho Lidové noviny. Šestnáct z nich totiž na začátku srpna přišlo u přezkoušení o zvláštní povolení. To ale může ovlivnit kauzy, které má daný správce přidělené. Jestli jim tyto případu zůstanou, rozhodne ještě soud.

Ustanovení nového správce tak může prodloužit samotné insolvenční řízení. Pokud ale člověk, který přišel o povolení, působí v korporaci, kde je víc správců se zvláštním povolením, tak mu odejmutí kauzy nehrozí, všímají si Lidové noviny.