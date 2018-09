Přehled tisku: pašeráci využívají Česko, lidí s alergiemi přibývá a jak volit starosty přímo

V pondělním tisku se dočtete, jak polští pašeráci převážejí kradená auta z Německa přes Česko. Informuje o tom Mf Dnes. Do osmi let bude podle regionálního Deníku trpět alergií téměř polovina české populace. A dlouholetý spor s neonacisty se vrací k soudu, píše Právo. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:55 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Mojpe/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

E15

Čechy už nelákají půjčky prostřednictvím kreditních karet. Píše to deník E15. Objem úvěrů na kreditních kartách se v červenci propadl na 19,5 miliardy korun. To je nejmíň za posledních sedm let. Může za to rychle rostoucí ekonomika a nízká nezaměstnanost. Klesl taky počet karet, které Češi vlastní.

Mf Dnes

Mf Dnes popisuje přibývající případy polských pašeráků aut, kteří kradené vozy z Německa převážejí zběsilou rychlostí přes Česko. Aby dokázali ujet stovky kilometrů za co nejkratší čas, řídí zloději podle deníku často pod vlivem drog.

Regionální Deník

Do osmi let bude trpět nějakou alergií skoro polovina české populace. Regionální deník upozorňuje, že každé druhé dítě se dnes rodí s vlohami pro alergii. Odborníci proto odhadují obrovský nárůst nemocných. Dnes se s alergií léčí okolo milionu lidí.

Hospodářské noviny

Přibývá obcí, které vymyslely, jak volit starostu přímo. To je titulek pondělních Hospodářských novin. Na kandidátovi se lidé v obci předem shodnou v závazné anketě. Volby jsou pak už jen formalitou. Jinde zase lidé kandidují jednotlivě bez stranické příslušnosti.

Právo

Dlouholetý spor s neonacisty se vrací k soudu. Deník Právo zjistil, že státní zástupkyně podala stížnost proti rozhodnutí soudkyně Dany Šindelářové, která po téměř deseti letech zastavila stíhání osmi čelních představitelů neonacistického hnutí Národní odpor. Neonacisté pořádali pochody za uctění padlých příslušníků Hitlerovy SS a organizovali koncerty bílé muziky, kde vyzdvihovali fašismus.