Přehled tisku: toxické zářivky v popelnicích, úbytek orné půdy a nová lanovka na Pustevny

V pondělních novinách se dočtete, že lidé mnohdy vyhazují do popelnic toxické zářivky. Informuje o tom Deník. Sucho a úbytek orné půdy sužuje i pivovarníky, píší Hospodářské noviny. A podle Práva by s novou lanovkou na beskydské Pustevny mohl pomoct stát. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:12 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Fotobanka Unsplash

Mf Dnes

Učitelé nezvládají pomáhat žákům s duševními potížemi. Všímá si toho Mf Dnes. Kantoři nejsou připravení na práci s dítětem, které má psychiatrické obtíže. Takových žáků ale ve školách přibývá a učitelům tyto děti často narušují výuku.

Deník

Až třetina domácností vyhazuje do popelnic toxické zářivky. Píše o tom Deník. Nejčastěji jde o vysloužilé kompaktní zářivky nebo LED žárovky. Ty ale do černých popelnic se směsným odpadem nepatří, a to kvůli malému množství rtuti, kterou je nutné odborně zrecyklovat.

Lidé je mohou předat k další recyklaci na víc než 4400 sběrných místech po celém Česku, stejně jako ve sběrných dvorech a obchodech, kde se tyto výrobky prodávají. Nejbližší sběrná místa můžou vyhledat také díky mobilní aplikací Kam s ní?

Hospodářské noviny

Zemědělci si stěžují na sucho a úbytek orné půdy, píší Hospodářské noviny. Problémy mají například i pivovarníci, pro které je každým rokem pořád těžší sehnat dostatek obilí na slad. Podle šéfa Českého svazu pivovarů a sladoven Richarda Paulů ubylo od roku 1991 přes deset procent orné půdy. Velkou část z ní zastavěli developeři, jiné pozemky zase zničila například eroze. Poslanci proto chtějí ztížit prodej zemědělské půdy pro výstavbu.

Letošní sucho se podobá roku 2012, říká klimatolog Zahradníček. Výnosy plodin tehdy byly nejnižší za 50 let Číst článek

Lidové noviny

Příští rok mají na léčbu konopí a genovou terapii jít miliardy korun, které začnou nově proplácet pojišťovny. Tématu se věnují Lidové noviny. Víc než 12 miliard si má rozdělit 14 zdravotnických sektorů.

Právo

S novou lanovkou na beskydské Pustevny by mohl pomoct stát. Tématu se věnuje deník Právo. Na zahájení stavby chybí ještě asi 150 milionů korun. Ty by mohl stát vzít z vládního programu RE:START. V květnu vláda rozhodne, jestli pošle Moravskoslezskému kraji peníze.