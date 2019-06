Přehled tisku: Češi zavření v zahraničí, dokončování okruhu v Praze a nevýhodná péče zubařů o děti

V pondělních novinách se dočtete, že v zahraničních věznicích je zavřená více než tisícovka Čechů. Informují o tom Lidové noviny. Dokončení pražského městského okruhu postoupilo podle deníku E15 do další fáze. A péče o dětské pacienty se stomatologům nevyplatí, píše Deník. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:59 17. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

E15

Dokončení pražského městského okruhu postoupilo do další fáze. V uplynulých dnech magistrát dokončil studii, která uceleně upravuje východní části okruhu. Deník E15 uvádí, že podstatná část úseku bude vedená přes tunely. Větší množství tunelů na okruhu je varianta, kterou radní pracovně označují Vlasta. Hotovo by mělo být v roce 2030. Náklady by se měly vyšplhat minimálně na 40 miliard korun. Praha teď jedná s vládou o proplacení alespoň poloviny téhle částky.

Lidové noviny

V zahraničních věznicích je zavřená více než tisícovka Čechů. Nejčastěji končí za mřížemi v Německu, Rakousku nebo Velké Británii. Z údajů ministerstva zahraničí za rok 2017 to zjistily Lidové noviny. Zpátky do Česka je k vykonání zbytku trestu vydaný jen zlomek lidí. V Evropské unii většinou vydání není problém. Horší je to ale se zbytkem světa, odkud se za posledních osm let podařilo do Česka dostat jen 10 lidí.

Hospodářské noviny

Těžaři si připlatí za vytěžené suroviny. Vláda chystá novelu horního zákona, která zvýší poplatky za těžbu. Důlní společnosti, ale i malé kamenolomy budou taky muset na zvláštních účtech držet peníze na odstranění následků těžby. Informují o tom Hospodářské noviny.

Deník

Péče o dětské pacienty se stomatologům nevyplatí. Upozorňuje na to Deník. Některé ordinace proto dítě přijmou, jen když se spolu s ním zaregistruje aspoň jeden z rodičů. Ještě před dvaceti lety byla v Česku tisícovka dětských zubařů. Dnes jich zbylo podle Deníku padesát. Od příštího roku by se ale měla situace zlepšit. Pojišťovny se totiž s komorou domluvily na vyšších úhradách za dětskou péči.

Právo

Vyšetřování údajné korupce na Ředitelství silnic a dálnic z roku 2011 se rozpadlo kvůli zastrašení svědka. Podle deníku Právo to nedávno potvrdil soud. Ředitelství silnic a dálnic v osm let staré kauze údajně nevýhodně pronajalo odpočívadla a reklamní plochy.