Přehled tisku: mák plný morfinu, penzijní fondy pod inflací a hrozící stávka v Amazonu

V pondělních novinách se dočtete, že český mák je plný morfinu. Píše o tom Mf Dnes. Zaměstnanci českého distribučního centra firmy Amazon hrozí podle E15 poprvé stávkou. A žádný z tuzemských penzijních fondů loni nepřekonal inflaci, informuje Právo. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:02 20. května 2019

E15

Zaměstnanci českého distribučního centra firmy Amazon poprvé hrozí stávkou. Informuje o tom deník E15. Odboráři z Dobrovíze u Prahy se s firmou nedohodli na zvýšení mezd - požadovali růst o 10 procent a zavedení 13. platu. To ale vedení odmítlo. Odboráři proto teď začnou sbírat podpisy na vyhlášení stávky, souhlasit s ní musejí dvě třetiny zaměstnanců. Odboráři by případnou stávku připravili na dobu, kdy by to Amazon nejvíc zasáhlo - tedy před Vánocemi, kdy je vrchol sezóny.

Mf Dnes

Český mák je plný morfinu. Vyplývá to z testu Mf Dnes. Tři vzorky obsahovaly nadlimitní množství morfinu a dalších opiových alkaloidů. Tyto látky přitom mají narkotický a analgetický účinek, způsobují tak závislost nebo útlum. Do balení se dostaly zřejmě smícháním s technickým mákem ze zahraničí, který se využívá ve farmacii.

Deník

Konec propadlých řidičáků, to je titulek Deníku. Ministerstvo vnitra chce totiž o konci platnosti pasu nebo řidičských a občanských průkazů informovat SMS zprávou nebo e-mailem, a to dva měsíce dopředu. Chce tak zamezit pokutám, které za propadlé doklady hrozí.

Lidové noviny

Královéhradecký kraj zvažuje, že by zavedl rezervační systém na návštěvu Adršpašsko-teplických skal. Píšou to Lidové noviny. Vedení kraje tak chce regulovat počet návštěvníků, kteří do skalního města přijíždějí hlavně z Polska a ucpávají skalní město. S tím ale nesouhlasí provozovatel areálu. Podle něj by to byla jen příležitost pro vstupy načerno.

Hospodářské noviny

Česká armáda zvažuje, že bude posílat členy aktivních záloh na zahraniční mise. Podle Hospodářských novin teď generální štáb začíná s touto nabídkou oslovovat vybrané záložníky. Ti ze zákona můžou být v zahraničí nasazení až na sedm měsíců, musejí s tím ale souhlasit. Podle generálního štábu jde zatím o pilotní projekt. Armáda teprve vyhodnocuje, jaké jsou možnosti, a až pak se rozhodne, zda záložníky do zahraničních misí zapojí.

Právo

Žádný z tuzemských penzijních fondů loni nepřekonal inflaci. Vyplývá to z údajů penzijních společností, které má k dispozici deník Právo. Úspory na stáří se tak Čechům reálně znehodnotily. Spotřebitelské ceny v Česku vzrostly za loňský rok v průměru o 2,1 procenta.

Průměrný výnos transformovaných fondů, které nesmějí ze zákona sklouznout do prodělku, byl loni 0,7 procenta, tedy hluboko pod inflací. Smlouvy v těchto fondech má ještě téměř 3,5 milionu lidí z doby původního penzijního připojištění.