Přehled tisku: Evropani trpící rakovinou, bývalí vězni jako řidiči autobusů i objev českých jeskyňářů v Číně

V pondělním tisku se dočtete, že každý třetí Evropan nad 65 let má kožní rakovinu. Píše o tom Mladá fronta DNES. Dopravci hledají podle Hospodářských novin zaměstnance i mezi bývalými vězni. A deník Právo informuje, že Čeští jeskyňáři v Číně našli obří podzemní dóm a gigantické chodby. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 14. května 2018

E15

České nemocnice čeká IT revoluce, píše o tom deník E15. Špitály budou moct investovat celkem 1,4 miliardy korun do zásadní výměny svých informačních systémů. Zavést mají třeba objednávání přes internet, anebo budou více sdílet záznamy o svých pacientech. Většina nemocnic nyní vede zároveň elektronickou a papírovou zdravotní dokumentaci.

Mladá fronta DNES

Každý třetí Evropan starší 65 let má nějakou formu kožní rakoviny. Upozorňuje na to Mladá fronta DNES. Pacienti s kožním nádorem jsou navíc stále mladší. V minulosti byl typickým pacientem muž starší padesáti let, dnes patří do rizikové skupiny i ženy do třiceti let. V Česku ročně onemocní rakovinou kůže 2500 lidí, 500 pacientů pak na tuto nemoc zemře. Vysoké riziko vzniku kožních nádorů hrozí v případě spálení od sluníčka.

Regionální Deník

Zvířata by mohla mít svého ombudsmana, navrhují někteří politici a dobrovolné spolky. Regionální Deník připomíná, že roste počet týraných zvířat a případy jsou stále brutálnější. Úřady ale při ochraně zvířat podle Deníku selhávají. „Zvířecí ombudsman“ by například dohlížel na činnosti úřadů. Směl by mimo jiné nahlížet do úředních nebo soudních spisů a bez ohlášení provádět místní šetření.

Lidové noviny

Do českých školek chodí stále více cizinců. Dočtete se to v Lidových novinách. Za posledních deset let se počet dětí, které se nenarodily v Česku, ale chodí sem do mateřské školy, víc než ztrojnásobil. Aktuálně jich je téměř deset tisíc. Kvůli jazykové bariéře ale většina dětí navštěvuje soukromá zařízení.

Hospodářské noviny

Kvůli nedostatku řidičů autobusů hledají dopravci nové zaměstnance i mezi bývalými vězni. Informují o tom Hospodářské noviny. O práci řidičů se mohou ucházet po skončení trestu. Nemělo by jít ale o ty, kteří byli odsouzení za násilné činy, kvůli drogám nebo alkoholu za volantem. Personální agentury uvádějí, že v Česku chybí víc než deset tisíc profesionálních řidičů. V masivní náborové kampani se proto firmy snaží nalákat třeba i ženy řidičky.

Právo

Čeští jeskyňáři v Číně našli obří podzemní dóm a gigantické chodby. Na jeden z největších objevů českých speleologů a geologů v novodobé historii upozorňuje deník Právo. Do Číny se plánují výzkumníci ještě letos vrátit, aby prostory více prozkoumali. Čeští jeskyňáři prováděli v minulosti výzkum například i v Mexiku, Julských Alpách, na Kavkaze, Dálném východě nebo Novém Zélandu.