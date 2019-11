Přehled tisku: nekalé praktiky skládek, nemocnice ohrožené hackery a tresty za pašování úhořů

E15

Český start-up Pol Oil začne ve Velké Británii vyrábět olej z plastového odpadu. Denně chce proměnit sedmdesát tun odpadních plastů na sedmdesát tisíc litrů oleje využitelného v rafinériích. Píše o tom deník E15. Náklady projektu činí zhruba 950 milionů korun. Technologie už se uplatnila také v Česku, využívá ji petrochemická společnost Unipetrol.

Mf Dnes

Skládkovací firmy našly způsob, jak neplatit za ukládání odpadu. To je téma Mf Dnes. Firmy odpad označí jako materiál na technické zabezpečení skládek. Někteří provozovatelé tak podle Mf Dnes obcházejí zákon. Obce a Státní fond životního prostředí přicházejí o peníze. Ministerstvo životního prostředí, pod které problematika odpadů spadá, potvrzuje, že problém je dlouhodobý. Jeho řešení zatím nenašlo.

Deník N

Co dělat, pokud by lidstvo zasáhla pandemie mimořádně nebezpečné choroby - třeba moru nebo eboly? Podle Deníku N je nutné se na takovou situaci připravit. Biolog Jan Toman ve svém článku varuje, že by to mohlo znamenat kolaps civilizace. Vznik smrtící epidemie je přitom podle Deníku N s postupující globalizací stále pravděpodobnější. Výzkum novozélandských vědců ukázal, že k rozšíření pandemie v Evropě by stačilo několik dnů. K zachování současné společnosti by bylo třeba izolovat v bezpečí na jednom místě zhruba 250 tisíc lidí.

Lidové noviny

Počítačové systémy většiny nemocnic nejsou dostatečně zabezpečené proti hackerským útokům. Píší to pondělní Lidové noviny. Zdravotnická zařízení přitom elektronicky vyřizují stále více informací. Hackeři můžou zablokovat třeba i soubory s údaji o zdravotním stavu pacienta.

Za vrácení těchto citlivých údajů pak požadují po nemocnicích peníze. S útoky se potýkaly třeba fakultní nemocnice v Ostravě, Hradci Králové nebo pražském Motole. Ministerstvo o problému ví.

Hospodářské noviny

Podmínky pro výplatu dávek v nezaměstnanosti se možná zpřísní. Pokud nezaměstnání odmítnou nabízenou práci, můžou být z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazeni až na devět měsíců. A tím by přišli o peníze. Opatření chystá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Všímají si toho pondělní Hospodářské noviny. V letošním roce přišlo o dávky zatím 66 tisíc nezaměstnaných. Nabízenou práci odmítli nebo na Úřad práce nepřišli v domluveném termínu. Teď za to mohou být z evidence nezaměstnaných vyřazeni na tři až šest měsíců.

Právo

V Česku padly první pravomocné tresty za pašování úhořů. Všiml si toho deník Právo. Pražské soudy poslaly do vězení ženu a muže z Malajsie. Ti se pokusili z Česka do Asie propašovat 70 tisíc kusů mláďat kriticky ohroženého úhoře říčního. Takové množství by se na černém trhu dalo prodat za miliony korun. Jde o vůbec první případ u nás.

Respekt

Ústecký kraj platí vysoké částky za externí právní služby. Kraj má přitom vlastní osmičlenné právní oddělení. Zjistil to týdeník Respekt. Za poslední tři roky zaplatili radní kanceláři Skils více než 60 milionů korun. Vyplývá to z odpovědi na žádost, kterou podal občanský aktivista Jaroslav Tauchman. Ústecký kraj uzavřel s právní kanceláří smlouvu na dobu neurčitou už v roce 2006 - v době, kdy byl v hejtmanském křesle Jiří Šulc z ODS. Současný hejtman Oldřich Bubeníček z KSČM na dotazy Respektu neodpověděl. Ani v ostatních krajích není najímání externích právníků výjimečné.