Přehled tisku: přípravy na tvrdý brexit, přemnožené toulavé kočky a nová dopravní značka

E15

Deník E15 připomíná, že česká vláda narychlo chystá vlastní zákon pro případ tvrdého brexitu. Zabývat se jím bude na pondělní schůzi. Zákon má vyřešit třeba riziko zrušení pracovních smluv Britů v Česku, status britských vysokých škol, uznávání kvalifikací, nebo obchod s léky mezi oběma zeměmi.

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD sestavil zákon na základě požadavků ministerstev pro případ tvrdého brexitu. Ten by mohl nastat za tři měsíce. Britové by tak v Česku spadli do kategorie cizinců ze třetích zemí. Ze dne na den by jim pak přestaly platit pracovní smlouvy, upozorňuje E15.

Podle návrhu zákona by směli Britové pro přechodné období do roku 2020 v České republice dál pobývat, pracovat nebo dosáhnout na dávky. Dotklo by se to osmi tisíc Britů v Česku a stejně tak i čtyřiceti tisíc Čechů v Británii.

Regionální Deník

Stanici pražského metra Můstek ohrožuje spodní voda. Píše to regionální Deník. Na nástupiště metra voda prosakuje zdmi. Podle dopravního podniku by pomohla jen celková rekonstrukce stanice. Není to přitom poprvé, například v roce 2016 voda do Můstku protékala několik měsíců.

Mladá fronta Dnes

Onemocnění spalničkami, příušnicemi nebo černým kašlem hrozí i očkovaným lidem, varuje před tím Mladá fronta Dnes. V Česku totiž dlouhodobě klesá proočkovanost populace, takže nemoci se mezi dětmi lépe šíří. Ohrožení jsou ale i očkovaní dospělí, protože účinnost vakcín s věkem klesá.

Nejznámější je případ vakcíny proti Tetanu, která se musí znovu aplikovat každých 10 až 15 let. Největší problém ale teď představují už zmiňované spalničky. Ty totiž mají téměř stoprocentní nakažlivost a míra proočkovanosti u nich dlouhodobě klesá v celé Evropě.

Lidovky

V Česku se v mnoha obcích množí toulavé kočky, všímají si Lidové noviny. Podle Eurostatu ročně končí na ulici zhruba jeden a půl procenta domácích mazlíčků. V případě koček to v Česku vychází na zhruba 28 tisíc koček ročně. Pokud se navíc včas nevykastrují, roste jejich počet geometrickou řadou.

Přesná čísla počtu toulavých koček ale neexistují. Kočka totiž může zabřeznout až třikrát za rok a v jednom vrhu porodí průměrně pět mláďat. Útulky jsou proto už na některých místech přeplněné a další kočky nezvládají přijmout. Podle zákona se o toulavé kočky musejí postarat obce.

Právo

Ministerstvo dopravy chce zavést novou značku, která řidiče upozorní na jízdu v protisměru, píše deník Právo.

Policie zaznamenala předloni 321 případů, kdy řidiči vjeli na dálnici do opačného směru. BESIP už proto ministerstvu vytipoval nájezdy, kam by mělo nové značky umístit.

Nové značky s nápisem „Stop. Jste v protisměru“ by se měly v provozu objevit už na jaře. Jde totiž pouze o informační značku. K jejímu uvedení tak není potřeba žádná legislativní změna nebo vyhláška. Nová značka má pomoct především řidičům, kteří na dálnici najeli v opačném směru omylem. Existují totiž i případy, kdy do protisměru vjedou lidé pod vlivem alkoholu, nebo drog.