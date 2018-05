Přehled tisku: Více peněz pro pošťáky a černé skřínky pro auta

E15

Zima bez sněhu a sucho snížily výkon vodních elektráren - všímá si toho deník E15. Za duben a polovinu května se jejich výroba meziročně propadla až o třetinu. Nejvíce se situace dotkla průtočných elektráren závislých na vodě v řekách. S nedostatkem vody se jejich provozovatelé musí vypořádat už čtvrtým rokem.

Mladá fronta DNES

I auta by mohla mít takzvanou černou skříňku, kterou mají letadla. Mladá fronta DNES informuje o tom, že Evropská unie chce do aut od roku 2021 povinně zavést několik bezpečnostních prvků. Některé už teď výrobci nabízejí v základní výbavě dražších modelů, zbytek je ale za příplatek. Nová auta by kvůli novým prvkům mohla zdražit. Novou povinnou výbavou chce unie snížit počet mrtvých při nehodách.

Lidové noviny

Pošťáci chtějí přidat - to je titulek Lidových novin. Odboráři České pošty se připravují na vyjednávání o kolektivní smlouvě. Platy by podle nich měly stoupnout až o 5000 korun. Do podniku ale ještě nenastoupil nový generální ředitel, a pokud by se s ním na podmínkách odboráři nedohodli, zaměstnanci by mohli odejít. Průměrný výdělek v České poště loni dosáhl 24 tisíc korun, tedy méně než průměrná mzda. Třeba ale poštovní doručovatelka bere ještě méně - konkrétně 17 tisíc korun. Podle odborářů má pošta kvůli tomu málo zaměstnanců.

Deník

V Česku chybí nejmodernější léky - všímá si toho regionální Deník. Úřady je totiž schvalují příliš dlouho a do jejich testování se zapojuje málo pacientů. Nové přípravky jim přitom mnohdy můžou zachránit život. Ministerstvo zdravotnictví už hledá způsob, jak nové léky dostat k lidem rychleji. Úředníci posuzují žádost na nový lék zpravidla 18 měsíců. To je čtvrtá nejdelší doba v Evropě. Třeba Němci přípravky schválí za tři měsíce, Rakušané za sedm.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny píšou, že podnikatel Roman Jančura se zbavuje svého prodejce letenek Student Agency. Deník to zjistil z nabídky pro investory. Cenu odhadují na miliardu korun. Po obchodě by Jančurovi zůstala jen autobusová a vlaková doprava. Případný kupec by získal třeba vyhledávač Letenky.cz, který Jančura spustil v roce 2000. Na tržbách Student Agency se podílí z poloviny. Loni dosáhly víc než 460 milionů korun. Nového majitele by získal taky portál Dovolena.cz nebo agentura Orbix.cz. Firma ale údajný prodej popírá.

Právo

Plzeňští policisté pomohli rozkrýt hackerský útok na švýcarskou banku Falcon Private Bank, případ popisuje deník Právo. Kriminalisté totiž dopadli Češku, která údajně výměnou za bitcoiny chtěla ukrýt kradené peníze. Ty hackeři převedli z účtu jednoho klienta, když se nabourali do internetového bankovnictví.