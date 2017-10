Přehled tisku: povolební vyjednávání, předčasné volby, končící poslanci

V českých denících se v úterý dočtete především o možnostech povolební vyjednávání. Věnuje se mu většina českých deníků. Mimo to ale informují i možnosti předčasných voleb nebo odchodnému pro končící poslance. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:23 24. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zodpovídá dotazy novinářů po vyhlášení výsledků voleb. | Zdroj: Reuters

E15

Sociální sítě mají stále větší vliv na komunikaci politiků s voliči, píše deník E15. Ti jsou s nimi díky tomu v neustálém kontaktu. ANO nebo Piráti mají na Facebooku přes sto tisíc fanoušků, SPD dokonce přes čtvrt milionu.

MF Dnes

Mladá fronta Dnes se na své titulní straně věnuje povolebnímu vyjednávaní o nové koalici. Prezident Miloš Zeman pověří předsedu hnutí ANO Andreje Babiše vyjednáváním o nové vládě. Podle Mladé fronty Dnes si ale vítěz voleb po pondělku může být jistý, že sestavování koalice ještě bude trvat. Babiš preferuje scénář koalice s ODS. Ve Sněmovně by dohromady měli 103 hlasů. Předseda hnutí ANO považuje za ideální co nejmenší počet koaličních partnerů. ODS ale tvrdí, že jít do koalice s Babišem by pro stranu byla sebevražda. Stejný počet hlasů jako ANO s ODS by měla staronová koalice ANO s ČSSD a KDU-ČSL. Za tuto variantu se prý přimlouvá i prezident.

Lidové Noviny

Strany děsí předčasné volby. Píšou to dnešní Lidové noviny. Strany finančně vyčerpala volební kampaň, a tak si ji na jaře nebudou chtít zopakovat. Podle Lidových novin existuje několik dalších variant vývoje, každá ale má svá úskalí.

Deník

Pumpy mění označení nafty. Tématu se věnuje regionální Deník. Čerpací stanice už mají jen necelý rok na to, aby se přizpůsobily novému systému značení pohonných hmot. Regionální Deník vysvětluje, že paliva pro benzinové motory budou označena kruhem a písmenem E, pro dieselové motory čtvercem s písmenem B a plynná paliva kosočtvercem s označením LPG nebo CNG.

Hospodářské noviny

Prezident Zeman hraje s Babišem hru o moc. To si můžete přečíst na titulní straně Hospodářských novin. Předseda hnutí ANO se od hlavy státu dozvěděl, že v nejbližších týdnech příslib jmenování předsedou vlády nedostane. První jednání nové Poslanecké sněmovny svolá prezident pravděpodobně 20. listopadu. Zeman tak chce dodržet maximální, tedy 30 denní lhůtu.

Právo

Osmasedmdesát končících poslanců dostane statisícové odchodné. Zaručuje jim ho zákon o platech ústavních činitelů. Věnuje se tomu Právo. Nejnižší odchodné bude činit 355 tisíc korun hrubého. To si odnesou poslanci, kteří ve Sněmovně nezastávali žádnou funkci. Ti, kteří seděli v čele výborů, klubů, nebo delegací, mají nárok na půl milionu.