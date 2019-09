Přehled tisku: pracující vězni, export léčebného konopí a ústup přepravy uhlí po železnici

V českých denících se v pondělí dozvíte, že rostou tržby z práce vězňů. Pracuje více než polovina vězněných, píše E15. Hospodářské noviny se věnují největšímu českému nákladnímu dopracvi ČD Cargo. Vlaky vozí stále méně uhlí a rudy, dopravce se tak musí soustředit na jiné komodity. Deník Právo pak píše, že výrobci českého konopí zřejmě budou moct svoje zboží vyvážet do ciziny. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:22 16. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vězni z vydělaných peněz platí státu za pobyt ve vězení. | Zdroj: Profimedia

Tržby z práce vězňů rostou. Tak zní titulek pondělní E15. Loni si díky tomu vydělaly věznice třeba výrobou nábytku nebo automobilových součástek rekordních 65 a půl milionu korun. To je čtyřikrát víc než před pěti lety. Vězni z vydělaných peněz platí státu za pobyt ve vězení, splácejí dluhy a šetří na život po svém propuštění. Loni bylo zaměstnaných skoro 60 procent vězněných osob, píše E15.

Na turisty čekají v některých národních parcích v budoucnu poplatky. Píše o tom Mladá fronta DNES. Správci parků tak chtějí regulovat stále větší příval návštěvníků. Například do Krkonoš zavítaly loni skoro 4 miliony lidí. To je o 5 procent víc než rok předtím.

Vlaky vozí méně uhlí a rudy. Největší tuzemský nákladní dopravce ČD Cargo proto začíná šetřit. Téma pro Hospodářské noviny. Dceřiné firmě Českých drah se v prvním pololetí meziročně snížil zisk z 350 na 270 milionů korun. Kvůli unijnímu tlaku na čisté zdroje energie se také převáží méně hnědého uhlí, všímají si Hospodářské noviny. ČD Cargo se chce proto soustředit na jiné komodity. Aktuálně jde třeba o převoz dřeva napadeného kůrovcem.

Češi vyměnili hotely a penziony za dovolenou v obytném voze. Dočtete se to v Lidových novinách. Začátkem letošního roku evidovalo ministerstvo dopravy víc než 47 tisíc registrovaných obytných vozů. Koncem června to bylo už skoro 49 tisíc. Větší zájem potvrzují i půjčovny.

Číňané točí dokument o krnovském rodákovi, píše regionální Deník. Úspěšného fotografa a cestovatele George Doupase znají mimo jiné i čtenáři takových listů jako The Guardian nebo Daily Mail. Dnes žije populární muž s řeckými kořeny právě v Číně. Dokument mapuje Dupasovu cestu z Pekingu do rodného města.

Právo si všímá, že výrobci českého konopí zřejmě budou moct svoje zboží vyvážet do ciziny. Po letech diskusí dalo ministerstvo zdravotnictví exportu konopí zelenou v novele zákona o návykových látkách. Rozšíření obchodu navíc může snížit cenu pro pacienty. Tím by zase ušetřily zdravotní pojišťovny. Léčivé konopí lze v tuzemsku legálně pěstovat už šest let. Jeho export je ale kvůli řadě omezení téměř nemožný.