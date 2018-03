Přehled tisku: kratší pracovní týden, menší náklady na hypotéky nebo nedostatek fyzikářů a zeměpisářů

V českém tisku se v pondělí dočtete, že odboráři chtějí, abychom se po vzoru Francie a Německa vraceli z práce o půl hodiny dřív a přitom neměli menší mzdy. Chtějí prosadit zkrácení pracovního týdne na 37,5 hodiny. Píší to Lidové noviny. Deník E15 si všímá, že náklady bank na hypotéky klesly až o deset procent. Sazby nabízených hypoték ale dál rostou. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:59 12. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hypotéka na bydlení (ilustrační foto) | Foto: Nattanan Kanchanaprat | Zdroj: Pixabay

E15

Náklady na hypotéky teď bankám vyjdou až o deset procent levněji. Informuje o tom deník E15. Finančním domům totiž od února klesá cena zdrojů, kterými půjčky na bydlení financují. Sazby nabízených hypoték ale dál rostou. Banky tak vydělávají na vyšších maržích.

Mladá fronta DNES

Na školách chybí učitelé fyziky nebo zeměpisu. Všímá si toho Mladá fronta DNES. Podle ní dvě třetiny škol nemají dostatek kvalifikovaných pedagogů, kteří by vystudovali přírodní vědy. Důvodem je hlavně dlouhodobý nedostatek studentů těchto oborů na pedagogických fakultách.

Lidové noviny

Z práce domů o půl hodiny dřív - to je titulek Lidových novin. Odboráři na konci dubna chtějí prosadit po vzoru Francie a Německa zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně. Podle nich by lidem navíc zůstala stejná výplata. Změna by mohla nastat do několika let.

Regionální Deník

Až třetina škol má problémy s vysokou koncentrací oxidu uhličitého. Vyplývá to z průzkumu Státního zdravotního ústavu, o kterém informuje regionální Deník. Děti tam dlouhodobě dýchaly až trojnásobně vyšší množství plynu, než povoluje zákon. Situace je nejhorší ve starých zateplených budovách s plastovými okny.

Právo

Podvodní agenti vydělávají na rodičích malých hokejistů - to je titulek deníku Právo. Ve snaze zajistit dítěti lepší kariéru rodiče zaplatí podvodníkům desetitisíce korun za smlouvy, ve kterých agenti často slibují nesplnitelné. Už několik let rodinám proto pomáhá i hokejový svaz.