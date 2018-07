Přehled tisku: První pokuta za dipování, přesnost měření počasí nebo role praktických lékařů

V sobotním tisku se dozvíte, že role českých praktických lékařů by měla posílit. Píše o tom regionální Deník. Mf Dnes přináší rozhovor s českým meteorologem. A Právo informuje o tom, že v Česku padla první pokuta za tzv. dipování. Výběr toho nejzásadnějšího ze sobotního tisku připravil Radiožurnál. Praha 7:36 14. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doktor (ilusrační foto) | Foto: Fotobanka RGBStock | Zdroj: Fotobanka RGBStock

Mf Dnes

Mf Dnes přináší rozhovor s meteorologem Petrem Dvořákem. Dočtete se v něm třeba to, že moderním trendem jsou teď předpovědi na několik nejbližších hodin. Meteorologové dokáží určit množství a místo srážek s přesností ne na kraj nebo okres, ale ne na danou obec.

O víkendu se těšte na teplo, počasí se začne zlepšovat v pátek odpoledne Číst článek

Český hydrometeorologický ústav má 95ti procentní úspěšnost předpovědi pro první den. Úspěšnost pro další dny klesá a například na pátý den je přes 85 procent. K tomu nejtěžšímu patří předpovídat srážky, říká Petr Dvořák. Lépe se podle něj předpovídá vítr nebo teploty.

Deník

Role praktických lékařů by měla posílit. Myslí si to jak sami lékaři, tak i ministerstvo zdravotnictví. Šéf resortu Adam Vojtěch za hnutí ANO už kvůli tomu podepsal dokonce memorandum, které s tím počítá. Obvoďáci by měli získat daleko víc pravomocí. Tématem se zabývá regionální Deník. Změna ale přináší i další věc - obvodní lékař bude muset být k dispozici naprosto všude včetně venkova.

Česko tak vyslyšelo doporučení Světové zdravotnické organizace. Podle ní by měly vlády posílat peníze hlavně na takzvanou primární péči. Díky té je totiž možné přijít na řadu chorob už v počátku a jejich léčba je potom jednodušší a levnější. Česko zatím šlo opačnou cestou, kdy na primární péči dávalo jen necelých šest procent všech peněz. Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje na tento segment péče uvolnit 6 až 15 procent.

Tři přednostové ostravské nemocnice po auditu končí. Výsledky jsou podle ministra zarážející Číst článek

Právo

V Česku padla historicky první pokuta za takzvané dipování. To spočívá v pořádání nelegálních internetových tombol. Píše o tom deník Právo. Žena, která dlouhodobě na síti nabízela zájezdy a šperky, musí zaplatit ministerstvu financí 90 tisíc korun.

Deník Právo loni v prosinci jako první upozornil na nelegální hazard českých žen, hlavně matek na mateřských dovolených, které si dipováním vydělávají i desetitisíce korun měsíčně. To vyvolalo několik reakcí. Facebookové dipovací skupiny začaly mizet. Správkyně těchto skupin se lekly hrozících pokut, kterými ministerstvo financí pohrozilo. Po pár týdnech se ale k hazardu znovu vrátily. A jedna z nich na to teď doplatila.