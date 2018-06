Přehled tisku: nedostatek kuchařů, nová pravidla pro uhýbání sanitkám i nejmenší kočka světa v Ostravě

Ve středečních novinách se píše o chystané schůzce mezi prezidentem Milošem Zemanem, premiérem v demisi Andrejem Babišem a šéfem polostátní společnosti ČEZ Danielem Benešem. Věnují se jí Lidové noviny. Hospodářské noviny informují o tom, že v Česku chybí tisíce kuchařů i servírek. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:18 13. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostravská zoologická zahrada odchovává dvě mláďata nejmenších koček světa - koček cejlonských. | Foto: Pavel Vlček/Zoo Ostrava | Zdroj: ČTK

Poslanci se chystají sjednotit pravidla pro uhýbání sanitkám na dálnici. Informuje o tom Mladá fronta DNES. Na silnicích se třemi pruhy by se kromě posledního levého měli všichni ostatní uhnout doprava, stejně jako v okolních státech. Současná úprava totiž způsobuje zmatky hlavně mezi zahraničními řidiči a zpomaluje tak dojezd záchranářů. Podle dosavadních českých pravidel platí, že když auta stojí ve třech řadách, uhýbají tak, že dráha pro sanitku se vytvoří mezi prostřední a pravou řadou aut.

Diskrétní schůzka: Zeman, Babiš, Beneš - to je titulek Lidových novin. Prezident Miloš Zeman se zítra sejde na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a šéfem polostátní společnosti ČEZ Danielem Benešem. Budou řešit budoucnost české energetiky a dostavbu nových jaderných bloků. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček Lidovým novinám řekl, že schůzku inicioval Miloš Zeman. Tematicky totiž navazuje na jednání prezidentova expertního týmu zaměřeného na energetickou koncepci Česka. Setkání se uskuteční týden před valnou hromadou energetického gigantu.

Sněmovna nejspíš ještě tento měsíc schválí novelu, která urychlí dostavbu dálnic, důležitých železnic a vodních staveb. Píše o tom deník E15. Nová legislativa by měla umožnit začít stavět ještě před tím, než se úplně vyřeší výkup pozemků. Stavba by tak mohla pokračovat i během případných soudních sporů. Zákon by měl zrychlit dostavby a opravy dálnic D1 až D11, D55 nebo Pražského okruhu. Pomoci by měl i při výstavbě vysokorychlostní železnice Praha-Brno-Přerov-Ostrava až k hranicím nebo Brno-Břeclav také až k hranicím, jak uvádí deník.

V Česku chybí tisíce kuchařů i servírek, dočtete se to v Hospodářských novinách. Mladí lidé podle deníku o tuto práci nemají zájem nebo ji neumí. Hospod je navíc v Česku moc - zatímco u nás vychází jedna hospoda na víc než 260 obyvatel, v Německu je to skoro dvojnásobek a ve Velké Británii dokonce 780 obyvatel. Restauratéři si podle novin stěžují, že kvůli nízké nezaměstnanosti se jim nedaří sehnat personál ani přes to, že nabízejí nástupní plat od 30 do 40 tisíc korun měsíčně. Nejhorší situace je v regionech poblíž hranic s Německem a Rakouskem, kde mají lidé možnost lepšího výdělku v zahraničí. Problém najít zaměstnance je i v hůře dostupných horských oblastech.

V ostravské zoologické zahradě se narodila dvě mláďata nejmenší kočky na světě. Upozorňuje na to Deník. Koťata vzácné kočky cejlonské přišla na svět na konci března a návštěvníci si je můžou prohlédnout v expozici malých šelem. Zoo Ostrava chová kočky cejlonské od roku 2012. Tehdy chovatelé přivezli zvířata - dvě mladé samičky z francouzské a nizozemské zoologické zahrady. Deník doplňuje, že na světě žije ani ne šedesát koček cejlonských, většinu chovají evropské zoologické zahrady.