Přehled tisku: tajemství Masarykova dopisu, 'telefonní zloději' a zbourání vily Milady

Týdeník Respekt se snaží poodhalit, co by mohl obsahovat dopis československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, který má být otevřen až za sedm let. Prvorepubliková vila Milada bude zdemolována, čeká se jen na to, až připadne do vlastnictví Karlově univerzitě, informuje deník E15. Mladá fronta DNES upozorňuje na telefonní zloděje. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:54 7. května 2018

Respekt

Co skrývá text, který nadiktoval první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk těsně před smrtí svému synovi Janovi? Poslední zprávou zakladatel Československa před jeho smrtí se zabývá týdeník Respekt. Obálka by měla skrývat vůbec poslední slova, která Masaryk vyslovil, než 14. září 1937 zemřel.

Dopis daroval Národnímu archivu poslední osobní tajemník Jana Masaryka Antonín Sum v roce 2005. Text zapečetil a stanovil, že obálka může být otevřena přesně dvacet let od předání. To znamená 19. září 2025. Proč chtěl její obsah před veřejností tajit, archiváři nevědí. Shodují se ale, že je pravděpodobné, že Sum obsah dopisu znal a nechtěl, aby se zveřejnil za jeho života nebo za života Masarykových vnuček, informuje Respekt.

Mladá fronta DNES

Mladá fronta Dnes upozorňuje na telefonní zloděje, kteří okrádají lidi. Podvodníci jim zavolají a zavěsí. Volání nazpět je ale extrémně drahé. Obětí takzvaného „wangiri“, tedy prozvánění, kdy podvodníci volají z regionů, kde je minutová sazba třeba přes 40 korun a oni mají podíl z drahého mezinárodního hovorného, jsou už desetitisíce Čechů. Čeští operátoři na tyto podvody reagují. Například Vodafon prý začal blokovat čísla, ze kterých podvodníci prozvánějí. I tak jsou ale operátoři pozadu. Podvodných čísel jsou stovky a zloději vytvoří nové během pár minut, upozorňuje Mladá fronta Dnes.

E15

Známý squat Milada čeká po letech demolice, dočtete se v deníku E15. Prvorepublikový dům využívali squatteři v letech 1998 až 2009 pro bydlení i jako kulturní centrum. Pak objekt vyklidila policie. Od té doby ale prázdná vila jen chátrala. V sousedství Milady má velké studentské koleje a další zařízení Univerzita Karlova. O vilu zažádala u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Až dům získá do svého vlastnictví, plánuje vilu Miladu zbourat.

Podle univerzity už je nereálné o zachování zchátralé vily usilovat. Stát prý deset let umožnil její chátrání a devastaci bezdomovci a squattery. Plánované odstranění prvorepublikové stavby už má ale první kritiky, informuje E15. Jsou mezi nimi právě i bývalí squatteři z Milady. Jeden z nich řekl, že když se do vily v roce 1998 nastěhovali, věnovali stovky hodin a finanční prostředky na její opravu. Při vyklízení v roce 2009 byla podle něj všechna jejich práce zničena bezpečnostní agenturou.

Deník

Na polích podél silničního přivaděče od Bystřan k dálnici D8, poblíž obcí Rtyně nad Bílinou a Modlany, by mohlo vyrůst sedm velkých hal pro sklady a malou výrobu. To se ale nelíbí lidem, kteří žijí v okolních obcích. Píše o tom regionální Deník. Loni projekt nezískal podporu ani krajského úřadu. Tomu vadil negativní vliv celé stavby na životní prostředí a veřejné zdraví. Soukromý investor teď nápad přepracoval a znovu ho nabízí k posouzení. I tentokrát ale naráží na negativní reakce lidí i vedení okolních obcí. Nelíbí se jim třeba zvýšená doprava nebo znovu dopad na životní prostředí.

Lidové noviny

Nemocnice obírají sestry o peníze, zjistily Lidové noviny. Třeba ve Fakultní nemocnici Ostrava několik let fungoval model, kdy zdravotní sestry na urgentním příjmu odsloužily řádnou směnu a měly jet domů. Tam měly být na telefonu jen pro případ nutnosti. Ve skutečnosti ale byly celou dobu v nemocnici. Jenže rozdíl mezi službou v práci a na telefonu je ten, že v prvním případě dostanou sestry sto procent platu, ale ve druhém jen deset procent. Takovou prací tak přišly jak o peníze, tak o čas na oddech.

Některé nemocnice tímto způsobem obcházejí paragrafy o maximálním povoleném počtu přesčasových hodin a o právu na nepřetržitý odpočinek. Zdaleka totiž nejde jen o sestry na urgentním příjmu.

Hospodářské noviny

Benzínové pumpy investují miliardy korun do svého vylepšení - nabízejí lepší kávový servis, menu sestavené známým šéfkuchařem nebo ovocný bar. Velcí hráči už do budoucna nevidí svoje pumpy jen jako místa, kde se prodává benzin a nafta, můžete se dočíst v Hospodářských novinách. Obzvlášť proto, že tradičních paliv by se v budoucnu mohlo prodávat čím dál méně. Stanice hlavně u dálnic a ve větších městech chtějí zákazníkům nabídnout prakticky cokoli, co přinese lepší hrubý zisk.

Právo

České rodiny trápí nedostatek společného času, píše deník Právo. Rodiče ho nemají na děti, ale ani na sebe navzájem. Problém je v tom, že matky v Česku jsou v práci mnohem více času, než ty v zahraničí. Chybí totiž místa na zkrácený úvazek, myslí si odborníci. Mezinárodní srovnání zemí OECD ukazuje, že situace je horší už jenom v Mexiku. České matky předčí ty ze Spojených států, Švýcarska nebo Velké Británie o několik pracovních hodin denně.