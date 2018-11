Přehled tisku: drahé byty, oprava pražských mostů a výchova sportovních talentů

V pondělním tisku se dočtete například o vysoké ceně pražských bytů. Tématu se věnuje týdeník Respekt. Regionální deník píše o rozsáhlých opravách mostů a Hospodářské noviny upozorňují na nákupy fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která podle nich nakupovala zdravotnické pomůcky bez soutěže. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 26. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak zlevnit byty? tématu se věnuje týdeník Respekt (ilustrační foto) | Foto: Marián Vojtek

Euro

Výchova sportovních talentů v Česku - to je téma týdeníku Euro. Názory různých klubů a svazů se totiž v jednotlivých sportech liší. Někteří chtějí talenty vybrat do center a akademií, kde budou mít tu nejlepší péči. Podle kritiků by tím ale menší kluby přišly o peníze a své tahouny. Systém akademií a vrcholových center fungoval už v bývalém Československu. Jak píše týdeník Euro, podle řady trenérů je teď problémem to, že výchova mladých talentů je roztříštěná mezi všechny klubu. Ty si je navíc mezi sebou přetahují a vznikají pak spory. V centrech a akademiích by se proto měli koncentrovat ti nejlepší nejen kvůli kvalitnímu tréninku, ale i konkurenci mezi těmi nejlepšími.

Respekt

Jak zlevnit byty? Nad tím se zamýšlí týdeník Respekt. V centru Prahy teď totiž průměrná cena za metr čtvereční bytu v novostavbě přesáhla sto tisíc korun. Důvodem je vysoká poptávka i dobrý stav ekonomiky. Všechna - i ta nejrychlejší řešení - ale potrvají dlouho. Dlouho třeba trvá příprava projektů pro výstavbu bytů, a to i v případě, kdy pozemky má pod sebou město. Nová městská rada teď plánuje, že zkusí tyto zóny sama rozvíjet, aby se bytový fond začal zvětšovat. Hlavní město má ale projekty jen asi na 500 bytů. Naopak soukromé firmy podle Respektu mají v různých fázích schvalování projekty na víc než 42 tisíc bytů.

E15

Vláda chce utratit 20 miliard z výnosů z dividend ze státních podniků. Píše o tom deník E15. Doposud byly dividendy vázané na likvidaci ekologických škod nebo na důchody. Nově je chce kabinet použít.. To se ale nelíbí opozici, která chce návrh zamítnout v Senátu. Ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO její rozhodnutí nechápe. Jak řekla deníku E15, vláda chce, aby kompetence k nakládání s penězi po bývalém Fondu národního majetku přešla na Sněmovnu, která schvaluje státní rozpočet. Schillerová navíc chce, aby se peníze smysluplně využily a neležely jen na účtech.

Deník

Další tři mosty v Praze čeká příští rok částečná demolice, nebo rozsáhlá oprava. Informuje o tom regionální Deník. Podle Technické správy komunikací jsou ve špatném stavu mosty na okraji metropole v Horních Počernicích. Kvůli tomu se očekávají omezení v dopravě u dálnic D10 a D11. Konkrétně jde o most Bystrá přes dálnici D10 na Satalice, dále pak ve Žlíbku přes dálnici D10 na Radonice a most Božanovská přes dálnici D11. To jsou jedny z nejvytíženějších úseků v zemi. Město teď proto hledá vhodné objízdné trasy, které by omezení provozu ulehčily - píše regionální Deník. Technická správa komunikací spolupracuje i s Ředitelstvím silnic a dálnic, které na obou dálničních úsecích plánuje rozšíření na šest pruhů.

Hospodářské noviny

Pražská fakultní nemocnice Královské Vinohrady v posledních třech letech nakupovala zdravotnické pomůcky bez soutěže. Celkem za ně zaplatila 540 milionů korun. Zjistily to Hospodářské noviny z údajů zveřejněných v registru smluv. Ministerstvo zdravotnictví chce nemocnici zkontrolovat po Novém roce. Podle vedení nemocnice jsou ale nákupy v pořádku. Ředitel Robert Grill se odvolává na paragraf zákona, který nákupy bez soutěže ve výjimečných případech umožňuje. Podle něj je cena léků proměnlivá a léčiva se v nemocnici spotřebují obvykle do 14 dnů a tyto potřeby prý nelze předjímat. Proto nemocnice nemůže dělat zásoby, píšou Hospodářské noviny.

Lidové noviny

Školy neví, jak si poradit se žáky s ciziny. Většina z nich totiž dostatečně neumí česky a učitelé je nestačí doučovat. Dočtete se o tom v Lidových novinách. Podle ministerstva školství do základních škol chodí téměř 22 tisíc dětí-cizinců. Nejčastěji jsou z Vietnamu, Ruska nebo Ukrajiny. Ve školách se objevují jak děti cizinců, tak i děti českých rodičů, jen žily od narození za hranicemi. Při nástupu ředitelé škol děti testují, aby zjistili, jakou mají znalost češtiny. Podle toho je pak zařazují do ročníku. Odborníci ale doporučují začlenit žáka k vrstevníkům. Maximálně do o dva roky nižšího ročníku, píšou Lidové noviny.

Právo

Česko je počtem vězňů na špici Evropy - to je titulek deníku Právo. Podle zprávy Nejvyššího státního zastupitelství letos připadá na každých 100 tisíc obyvatel 207 vězňů, a to řadí Českou republiku na páté místo v Evropě. Například v Německu mají vězňů třikrát méně. Příčinou nelichotivé statistiky přitom není jen vysoká kriminalita, ale taky zvyšující se počet zamítnutých žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu. Od roku 2013 dokonce převažují zamítnuté žádosti nad těmi, kterým je vyhověno. Odpustit část trestu přitom soud může jen za určitých podmínek. Odsouzený si například musí za mřížemi odsedět nejméně polovinu uloženého trestu a musí taky přesvědčit, že svým chováním nikoho na svobodě neohrozí, píše Právo.