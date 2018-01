Přehled tisku: předvolební průzkum, stavba dálnic, nová léčba leukémie nebo počítání výletníků

V pondělních novinách se dočtete, že podle průzkumu má před druhým kolem prezidentské volby mírnou převahu Jiří Drahoš před Milošem Zemanem. Píše to Mladá fronta DNES. Podle Hospodářských novin chce stát stavět dálnice i na pozemcích, které mu nepatří. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:44 22. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavba dálnice (ilustrační foto) | Foto: Gabriela Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas

Mladá fronta DNES

Mladá fronta DNES si nechala vypracovat obsáhlý sociologický průzkum. Z preferencí na 1078 respondentů vyplývá lehká převaha Jiřího Drahoše. Analýza ale nemohla zahrnout nálady respondentů po nedělním televizním rozhovoru současného prezidenta Miloše Zemana. Mladé frontě DNES se v průzkumu jeví, že rozhodující budou hlasy 10 procent lidí, kteří ještě neví, koho budou v pátek a v sobotu volit. V tom s ní shodují i další média. Stejně jako v tom, že půjde o těsný souboj.

Průzkum: Šance Zemana a Drahoše jsou vyrovnané, rozhodnou váhající voliči Číst článek

Respekt

Fantaskní literární postavy nemusí být jen výplodem představivosti, často v nich je ukrytý přesný popis klinických diagnóz. Dočtete se v týdeníku Respekt. Například v příbězích o Baronu Prášilovi je zobrazena duševní porucha, kdy člověk předstírá zdravotní potíže, pojem Othellův syndrom se zase používá pro extrémní žárlivost. Vzácný, tentokrát neurologický, syndrom dostal své jméno i po Alence v říši divů.

Hospodářské noviny

Stát chce stavět dálnice i na pozemcích, které mu ještě nepatří, píšou Hospodářské noviny. Práce teď zdržují často zdlouhavé soudní spory kvůli odvolání proti vyvlastnění pozemku. U prioritních staveb by se to teď mohlo změnit. Novelu chce ministerstvo předložit ještě do konce ledna.

Lidové noviny

První pacienti s agresivní formou leukémie otestují novou buněčnou léčbu. Dočtete se v Lidových novinách. Experiment rozjeli výzkumníci z Ústavu hematologie a krevní transfuze. Když zabere, významně se posune dál vývoj účinné buněčné terapie proti leukémii.

Dálnic 'zdarma' přibude. Od Nového roku se otevře motoristům dalších pět neplacených úseků Číst článek

Euro

Jak spočítat výletníky - o tom píše týdeník Euro. A nabízí kromě klasických metod i novinku. Turistickým statistikám totiž zatím unikali lidé, kteří se nikde oficiálně neubytovávají. Stopu ale zanechávají mobilním telefonem. Například když využívají mobilní data anebo ohlásí svoji polohu na sociálních sítích.

Regionální Deník

V menších městech ve středních Čechách přibývají nákupní parky, všímá si regionální Deník. Menší centra, ve kterých najdou zákazníci kromě supermarketu, většinou drogerii, obchod s módou, lékárnu a elektro, zažívají boom. Lidé totiž čím dál častěji a hlavně raději nakupují v místě bydliště a tráví v obchodech co nejméně času.

Právo

Pro seniory jsou vhodnější běžky než sjezd - to je titulek deníku Právo. I lidi nad šedesát let by neměli rezignovat na pohyb a zimní sporty. Lepší je ale zařadit spíš ty méně náročné, jako běžkování nebo procházky. Na sjezdových lyžích se totiž - kvůli sklonu svahu - mnohem víc namáhají svaly, kosti a klouby.