Přehled tisku: zdanění pojišťoven, rychlejší výstavba přehrad a větší kontrola zaměstnanců

Středeční vydání Lidových novin představuje plán státu, který chce urychlit výstavbu přehrad. Deník E15 upozorňuje na chystané zdanění finančních rezerv, které si zhruba padesátka pojišťoven musela povinně vytvářet, a v Hospodářských novinách se dočtete o ztížených podmínkách zaměstnavatelů – obzvláště v případě lidí pracujících na dohodu. Podrobnosti naleznete v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:24 22. května 2019

Deník N

Stačí pět korun a Češi toho vědí o migraci víc. Deník N píše o průzkumu, kdy dvě skupiny lidí odpovídaly na stejné otázky o migraci. Část respondentů dostávala za každou správnou odpověď odměnu a jejich výsledky byly v závěru o několik procentních bodů lepší u lidí, kteří za odpovědi žádnou odměnu nedostávali. Výzkumu se účastnilo 560 Čechů.

Průzkum ale ukázal i to, že Češi nemají informace o migraci či islámu obecně. Autor průzkumu a behaviorální ekonom Lukáš Tóth se nápadem inspiroval v zahraničí. Platit lidem za správné odpovědi a sledovat, jestli to bude mít vliv na výsledek – to už před lety vyzkoušeli vědci v USA. Na jakém případu to bylo a jaké otázky dostávali čeští respondenti, se dočtete v Deníku N.

E15

Zdanění pojišťoven vynese 10,5 miliardy korun. Deník E15 to zjistil z odhadu ministerstva financí pro roky 2021 a 2022. Resort se chystá zdanit finanční rezervy, které si musí necelá padesátka pojišťoven povinně vytvářet. Pojišťovny toto opatření kritizují. Stěžují si, že vytvářely rezervy obezřetně nad povinnou minimální hranicí a teď za to budou potrestány vyšší daní.

Výše rezerv se má nově řídit evropskou směrnicí. A rozdíl mezi současným objemem rezerv a stropem, který nařídí EU, chce ministerstvo zdanit klasickou sazbou 19 procent.

Mf Dnes

Praha chystá opatření proti přehřívání města a suchu, všímá si Mladá fronta Dnes. Pražský magistrát chce vysadit víc stromů v ulicích a také založit celé lesy v okrajových částech města. Například v Satalicích má letos vzniknout les o rozloze 18 hektarů. Magistrát obnovuje a nově buduje taky vodní plochy, které zadrží dešťovku. V letošním roce město vybuduje Bohnický rybník a revitalizuje třeba Milíčovský a Biologický rybník.

Právě ve velkých městech bývá v letních měsících teplota i o několik stupňů vyšší než v jejich okolí. Za vyšší teplotu tam může hlavně množství asfaltových silnic a betonových ploch.

Hospodářské noviny

Zkrácené úvazky jako byrokratická zátěž pro firmy? To je téma Hospodářských novin. Ministerstvo práce totiž chystá změny. Podniky zřejmě budou muset u lidí zaměstnaných na dohodu kontrolovat přesný počet odpracovaných hodin – včetně práce z domova nebo služebních cest. Taková kontrola byla doteď povinná jen u zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

Zástupci firem záměr kritizují. Zatím není jasné, kdy novinka začne platit. Aktuálně se počítá se začátkem roku 2020. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí má zamířit na vládu. Je totiž součástí chystané novely zákoníku práce.

Deník

Ústí nad Labem čeká výměna vodovodního potrubí. V regionálním Deníku se dočtete, že Severočeská vodárenská společnost na začátku června začíná s výměnou starého šestikilometrového potrubí. Kvůli korozi a zeslabeným stěnám museli vodohospodáři řešit časté havárie a poruchy. Nahradí je tak novým litinovým potrubím. Výměna potrvá od 1. do 15. června. Po dobu opravy budou Ústečtí brát vodu z krušnohorské přehrady Fláje. Voda z nového zdroje bude mít odlišnou chuť a nižší tvrdost.

Lidové noviny

Stát zrychlí výstavbu přehrad. Důvodem je podle Lidových novin sucho. Dodávka vody do poloviny domácností v Česku je totiž závislá na povrchových zdrojích. Výstavbu nádrží ale komplikuje vleklý výkup pozemků i příprava projektů. Proti výstavbě vždy protestují obyvatelé a starostové příslušných obcí i ekologické organizace. Normální průběh zimy už ale nestačí na doplnění podzemní hladiny vod, varují Lidové noviny.

Právo

Deník Právo upozorňuje na případ podvodníka, který se pokoušel prodat falešnou zlatou cihlu. Cihla na sobě měla značku australské slévárny. Laik by to poznal jen stěží. Obchodní ředitel společnosti, která zlato prodává a vykupuje, řekl Právu, že cihla měla sice správnou hmotnost, ale neobvykle silnou tloušťku a atypickou barvu.