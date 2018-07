Přehled tisku: analýza DNA Přemyslovců, základna pro čínské e-shopy i nákup techniky pro armádu

V českém tisku se v úterý dočtete, že historici a památkáři shánějí sponzory na analýzu DNA ostatků Přemyslovců ze schránky, kterou otevřeli na podzim. Píše o tom Mf Dnes. Podle deníku E15 vznikne u Prahy evropská logistická základna pro čínské e-shopy. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:30 17. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radiolokátor Věra | Foto: Hynek Klimek / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mf Dnes

V Olomouci na podzim po stovkách let otevřeli schránku s tisíc let starými ostatky Přemyslovců. Mf Dnes píše, že historici a památkáři teď shání sponzory na analýzu DNA. Ta by měla potvrdit, že ostatky z kostela svatého Štěpána patří olomouckým přemyslovským knížatům a jejich manželkám.

E15

V Pavlově u Prahy vznikne evropská logistická základna pro čínské e-shopy, informuje o tom deník E15. Čínská společnost Huajie si na západním okraji hlavního města pronajala sklady o rozloze 25 tisíc metrů čtverečních. Halu postavila developerská skupina Panattoni, která nájemce neměla zajištěného předem.

Hospodářské noviny

Česká armáda se chystá koupit další techniku pro sledování letadel, informují o tom Hospodářské noviny. Vojáci chtějí dva komplety nové generace pasivních systémů Věra. Lokátory jsou pro protivníky neviditelné, protože nevysílají radarové paprsky. Nejsou proto terčem pro rakety a ve válce vydrží déle.

Regionální Deník

Nejlepší volnočasové aktivity najdete podle letošního průzkumu Místo pro život v Jihočeském kraji. Tématu se věnuje regionální Deník. Z dat průzkumu taky vyplývá, že nejvíce bazénů a koupališť nabízí Moravskoslezský kraj. V Ústeckém kraji mají zase turisté největší výběr hradů a zámků.