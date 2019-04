Přehled tisku: chybějící přísedící u soudů, hypotéky pro mladé i prezidentův poradce Jie Ťien-ming

Českým soudům dál chybějí přísedící, všímají si Lidové noviny. Lidé do 36 let by mohli podle návrhu ministerstva financí získat snadnější přístup k hypotékám než ostatní žadatelé, je téma Hospodářských noviny. Každý druhý obchod loni prodal alkohol mladistvým - ukazují to data České obchodní inspekce, kterým se věnuje deník Právo. To jsou některá témata pondělního přehledu tisku Radiožurnálu. Praha 6:47 8. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českým soudům dál chybějí přísedící. (ilustrační snímek) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidové noviny

Českým soudům dál chybějí přísedící, všímají si Lidové noviny. Takzvaného „soudce z lidu“ přitom může dělat každý člověk, kterému je aspoň 30 let a má čistý rejstřík trestů. Na funkci přísedícího může ale lidi odrazovat třeba nízký honorář.

V Česku je v současnosti necelých 5500 přísedících, další soudy shánějí jen těžko. Nejčastěji jsou takzvanými soudci z lidu senioři, kteří si tak zpestřují důchodový věk. Přísedící mají do rozhodování soudů přinášet laický pohled, který doplní odborné znalosti soudce.

Za jeden den jednání dostávají přísedící 150 korun hrubého. Odměna je stejná už 22 let. Jak řekl Lidovým novinám přísedící soudního obvodu Praha Jan Ryšavý, při celodenních jednáních to může znamenat, že dostanou necelých 20 korun za hodinu.

Podle ministerstva spravedlnosti ale není mzda za výkon této funkce to hlavní, důležitější je samotná možnost podílet se na soudním řízení.

Hospodářské noviny

Lidé do 36 let by mohli získat snadnější přístup k hypotékám než ostatní žadatelé, je téma Hospodářských noviny. Podle návrhu ministerstva financí by si mohli půjčit až 100 procent hodnoty nemovitosti - k tomu by jim navíc stačily nižší příjmy.

V případě, že vláda a Parlament novinku podpoří, budou si mladí Češi moct vzít v bance hypotéku na dům nebo byt až o deset procent vyšší, než bude stanovený limit pro ostatní. Hranici určuje Česká národní banka. Na splácení hypotéky a dalších dluhů by pak podle novely mohli mladí lidé dávat z čistého příjmu až o pět procent víc než ti starší. Celková hypotéka by taky mohla být pro lidi do 36 let vyšší než u jiných žadatelů, informují noviny.

E15

Češi chtějí česká jídla - to je titulek deníku E15. Do restaurací chodí čeští hosté na tradiční pokrmy domácí kuchyně, důležitá je pro ně podle průzkumu kvalita jídla i atmosféra podniku.

Do restaurací se chodí pravidelně najíst zhruba 60 procent Čechů, nejčastěji lidé do 30 let. Ukazuje to průzkum společnosti Rondo Data, který si nechal deník zpracovat. Do restaurací chodí podle průzkumu častěji lidé z větších měst, kteří taky víc utrácejí. Průměrně pak Češi zaplatí za jedno jídlo 200 až 500 korun. U dvou pětin hostů - a to bez ohledu na věk, pohlaví nebo povolání - pak vyhrává tradiční česká kuchyně, nejčastěji si dávají omáčky s knedlíky, řízky nebo guláš.

Deník N

Mezi poradci prezidenta Miloše Zemana dál zůstává bývalý ředitel čínské společnosti CEFC Jie Ťien-ming, informuje Deník N. Ten zmizel před více než rokem a podle čínských médií ho vyšetřuje policie kvůli hospodářským podvodům. Podle vyjádření Hradu je teď poradcem pouze formálně a s prezidentem není v kontaktu už několik let. Firmu CEFC v Česku na konci března převzal čínský konglomerát CITIC Group.

Euro

Česko se stává drahou zemí pro kamionovou dopravu, píše týdeník Euro. Tuzemské přepravní společnosti už nemůžou východním zemím konkurovat nízkou cenou. V republice je navíc nedostatek řidičů nákladních vozů.

Dříve domácí dopravní společnosti válcovaly levnou pracovní silou třeba dopravce z Německa - to už nyní rozhodně neplatí. Česko se teď naopak dostává do pozice, kde byly před pár lety západní země. Ze zahraničí Čechy totiž začínají vytlačovat levnější dopravci - třeba z Polska, Maďarska nebo Rumunska. Za potíže českých přepravních firem ale nemůžou jen východní sousedé. Západní země se navíc začaly bránit levné pracovní síle a uplatňují ochranářská opatření. V Česku mezinárodní kamionová doprava poklesla i kvůli nedostatku řidičů.

Právo

Každý druhý obchod loni prodal alkohol mladistvým - ukazují to data České obchodní inspekce, kterým se věnuje deník Právo. Podle odborníků na závislosti mají mladí lidé v Česku k alkoholu velmi snadný přístup.

Česká obchodní inspekce provedla loni podle mluvčího Jiřího Fröhlicha přes 500 kontrol. Jak řekl deníku, v šedesáti procentech případů obchody prodaly lidem mladších 18 let láhev vína nebo tvrdého alkoholu. V loňském roce udělila inspekce prodejcům pokuty celkem za víc než 3,5 milionu korun. Zatím nejvyšší sankci dostala společnost Billa, a to ve výši 150 tisíc korun - pokuta ale byla i za jiné prohřešky vůči spotřebitelům.