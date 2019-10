Přehled tisku: Rusové z Prahy organizovali puč v Černé Hoře, teenageři ztrácejí zájem o cigarety a alkohol

Ruská firma sídlící na Václavském náměstí v Praze podle Deníku N organizovala proruský převrat v Černé Hoře v roce 2016. V Lidových novinách se dočtete, že teenageři ztrácejí zájem o cigarety a alkohol a v pátečním vydání regionálního Deníku se dozvíte, že ministerstvo vnitra navrhuje, aby se platy obecních zastupitelů zvýšily o 7,5 procenta. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:50 4. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teenageři ztrácejí zájem o cigarety a alkohol (ilustrační foto) | Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

Deník N

Peníze pro organizátory proruského převratu v Černé Hoře šly z Prahy, zjistil Deník N. Neúspěšný puč v roce 2016 financovala ruská firma Sofbiz, která má sídlo na Václavském náměstí, reálně tam ale nesídlí. Podle účetní uzávěrky nemá žádný majetek, zisk ani obrat. Podle vyšetřování poslala společnost Sofbiz pučistům v přepočtu 40 milionů korun přes kyperskou firmu, kterou ovládal politický manažer Aaron Shaviv a bývalý agent CIA Joseph Assad.

Přehled tisku: obce nečerpají dotace na sociální bydlení a bezdomovci vzorně pečují o své psy Číst článek

Mf Dnes

Řetězce a výrobci potravin i drogerie se vrhli do výměny obalů, píše páteční Mf Dnes. Alternativa k plastu se ale někdy hledá složitě, problémem jsou i kapacity recyklačních linek a třídících středisek. Například Tesco ve svém obalovém manuálu píše, že materiály označené červeně zůstanou na pultech jen do konce letošního roku. Týká se to třeba i plastu vyrobeného z kukuřice nebo kompostovatelného plastu, které v posledních měsících zažívají boom, protože vypadají ekologičtěji.

Lidové noviny

Teenageři ztrácejí zájem o cigarety a alkohol. Dřívější neřesti podle výsledků Mezinárodní výzkumné studie o zdraví a životním stylu školáků, o kterých informují Lidové noviny, vystřídal internet a sociální sítě. Podle ní klesá i počet mladých, kteří chodí ven za zábavou. Snižuje se také věk, kdy mladí poprvé ochutnají alkohol nebo se poprvé opijí. Stejně tak se zúžil počet školáků, kteří kouří nebo užívají marihuanu. Studie naopak poukazuje na rostoucí množství času, který děti stráví na počítačích a chytrých telefonech.

Přehled tisku: dekontaminace Novičoku a sarinu, krajská letiště v dluzích a nákladní pojištěnci Číst článek

E15

Praha restartuje stavbu dopravního mozku Prahy. Středisko Malovanka, ze kterého bude koordinovaná MHD, provoz v tunelech i na všech světelných křižovatkách, se ale prodraží, informuje deník E15. Pražská dopravní centrála měla být zprovozněná současně s tunelem Blanka. První práce totiž dělníci provedli už před čtyřmi lety, pak ale projekt zamrznul.

Regionální Deník

Platy obecních zastupitelů se mají zvýšit o 7,5 procenta, navrhuje ministerstvo vnitra. Města by na to musela v kase najít dohromady přes půl miliardy, píše regionální Deník. Ministerstvo navýšení platů odůvodňuje tím, že rostou i mzdy zaměstnanců a zastupitelé by za nimi zaostávali. Pokud vláda návrh schválí, budou muset obce najít na vyšší platy v rozpočtu přes 500 miliard korun.

Právo

Lidé mají menší zájem o takzvané Dluhopisy republiky, píše páteční Právo. Celkem za státní dluhopisy utratili přes 10 miliard korun, což je podstatně méně než kolik si od fyzických osob přála půjčit ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ministryně loni Právu řekla, že za hezký výsledek by považovala, kdyby lidé nakoupili dluhopisy zhruba za osmdesát miliard korun.