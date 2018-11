Přehled tisku: zdražování zeleniny, integrační kurzy pro cizince či spoření na běžném účtu

Ve čtvrtečním českém tisku se dočtete, že z dvanáctimiliardové půjčky na stavbu elektrárny v Turecku by stát mohl dostat zpátky polovinu. Píše to Mf Dnes. Podle Lidových novin nemá smysl spořit na běžném účtu – téměř se neúročí a každý rok kvůli inflaci ztrácí hodnotu. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:12 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze na běžných účtech se skoro neúročí a kvůli inflaci každý rok ztrácí hodnotu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Zelenina v obchodech zdražuje o desítky procent, všímá si toho deník E15. Letošní úroda je podle Zelinářské unie Čech a Moravy kvůli suchu zhruba o třetinu nižší. Nejvíce podražila mrkev, bílé zelí nebo květák. Zdražení se nevyhnulo ani bramborám nebo rajčatům, u kterých se cena v říjnu meziročně zvýšila o patnáct procent.

Mf Dnes

Z půjčky na tureckou elektrárnu by se státu mohla vrátit polovina, zjistila to Mf Dnes. Česko Turkům na uhelnou elektrárnu půjčilo téměř 12 miliard korun. Z plánovaného prodeje nedokončené stavby by mohlo dostat zpět zhruba šest miliard. Jasno by mělo být do konce ledna.

Hospodářské noviny

Cizinci žijící v Česku možná budou muset povinně chodit na integrační kurzy, píší Hospodářské noviny. Školení organizované státem má cizincům pomoct domluvit se na úřadech nebo si rychleji najít práci. Povinnost by se měla vztahovat na lidi s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

Lidové noviny

Spořit na běžném účtu nemá smysl, to je titulek Lidových novin. Peníze na běžných účtech se totiž skoro neúročí a kvůli inflaci každý rok ztrácí hodnotu. Většina Čechů si peníze odkládá na spořicí účty nebo je dává na penzijní připojištění. Mezi mladými lidmi ale roste zájem o stavební spoření.

Regionální Deník

Lidí s problémy zraku přibývá. Regionální Deník upozorňuje, že se snižuje částka, kterou nevidomí dostávají na pomůcky. Neziskové organizace upozorňují, že se tak zhoršuje jejich zařazení do společnosti. Zatímco v roce 2016 dal stát na pomůcky 87,5 milionu korun, loni to bylo už jen necelých 83 milionů. Vyplývá to z údajů od Úřadu práce, který dávky vyplácí.

Ekonom

Nákupní zvyklosti Čechů se mění, tématu se věnuje týdeník Ekonom. Podle výzkumu agentury Median například klesá zájem o antikoncepci, a to hormonální i o prezervativy. Větší oblibě se naopak těší specializované prodejny pro kutily a zahrádkáře. Nejžádanějším zbožím zůstávají chytré telefony.