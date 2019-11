Přehled tisku: pyrotechnický průzkum v Brdech, Česká pošta šetří a školky přijdou o asistenty

Do bývalého vojenského prostoru v Brdech se znovu vrátili pyrotechnici, informuje páteční vydání deníku Práva. Lidové noviny se věnují finančním problémům České pošty, kterou trápí nedostatek financí i listonošů. Regionální Deník se zase věnuje plánu ministerstva školství omezit počet asistentů pedagogů ve třídách speciálních školek. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:42 15. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle rodičů i ředitelky speciální mateřské školy v Lounech bude mít změna negativní dopad na potřeby dětí (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Čeští lékaři pod vedením neurologa Davida Školoudíka z Univerzity Palackého v Olomouci testují metodu, která by včas odhalila Parkinsonovu chorobu, kterou v Česku trpí asi 50 tisíc lidí, píše páteční Mf Dnes. Společně s IT specialisty vyvinuli software, který dokáže lépe přečíst ultrazvukové snímky mozku. Nová metoda by v budoucnu mohla pomoct odhalovat například i nádorové bujení nebo deprese. Onemocnění by ale metoda zatím léčit neuměla.

Lidové noviny

Českou poštu trápí nedostatek financí i listonošů, zabývají se tím i páteční Lidové noviny. Pošta musí šetřit a plánuje zavést různá opatření – lidé si třeba budou muset připlatit za doručení zásilky do druhého dne. Pošta chce taky přepracovat síť svých poboček. Část z nich se přesune do obchodů na vesnicích, jinde se pošta přestěhuje do obchodních center, kde dostane lepší nájem. Část zaměstnanců navíc nahradí automaty.

E15

Stát chce ušetřit až stamiliony na sociálních dávkách, píše deník E15. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce proto celý systém dávek přezkoumat. Šéfka rezortu Jana Maláčová řekla, že ušetřené peníze chce dát obcím na bydlení pro lidi v nouzi. Ministryně navrhuje, aby ti, kteří opakovaně odmítnou nabídku práce, přišli o podporu na celý rok. Nyní je trest zatím jen půlroční. Změna počítá i se zvýšením existenčního a životního minima o 13 procent.

Regionální Deník

Speciální školky se můžou potýkat s nedostatkem asistentů pedagogů ve třídách. Může za to změna ministerstva školství, píše Deník. Od ledna příštího roku totiž na každou třídu ve speciální škole připadnou dvě učitelky a jeden asistent – bez ohledu na to, jaké děti ve třídě jsou. Podle rodičů i ředitelky speciální mateřské školy v Lounech bude mít změna negativní dopad na potřeby dětí. Ty tak nebudou mít tolik péče, kolik by doopravdy potřebovaly.

Právo

Do bývalého vojenského prostoru v Brdech se znovu vrátili pyrotechnici a opětovně tam zahájili průzkum, zmiňuje se o tom páteční Právo. Je totiž potřeba vyčistit další místa, na kterých je pořád ještě hodně munice a zároveň se na nich hospodaří. Celkem by měli pyrotechnici vyčistit asi 2400 hektarů lesa. Předchozí čištění prostoru pyrotechnici začali provádět už v roce 2012, tehdy ale šlo jen o povrchové čištění terénu. Teď by se měli odborníci pustit do hloubkového průzkumu, který se dělá za pomoci detektorů kovu do hloubky 30 až 50 centimetrů.