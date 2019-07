Přehled tisku: mývalové na severu Čech, rekordní chyby úředníků i konec růstu platů ve zdravotnictví

České deníky se ve čtvrtek věnují mimo jiné tomu, že se ve městech na severu Čech ve velké míře objevují mývalové. Píše o tom Deník. Lidové noviny informují o tom, že se ve zdravotnictví zastavil růst platů, Deník N pak píše o pochybnostech v životním příběhu Věry Sosnarové. Přehled tisku sestavil Radiožurnál. Přehled tisku Praha 7:26 11. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mýval severní (ilustrační foto) | Foto: Lukáš Kuběna/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Už skoro dva roky zakazuje zákon billboardy u dálnic - řidiče v Česku ale stále rozptyluje přes 400 takových reklamních ploch. Píše o tom Mf Dnes. Kolem billboardu přitom řidiči kvůli odvedené pozornosti mohou jet až 30 metrů poslepu. Reklamy ohrožují bezpečnost řidičů i kvůli umístění - některé z nich jsou totiž velmi blízko krajnici a při nehodě může mít případný náraz do billboardu fatální následky. Odstraňování billboardů se protahuje, protože stát musí u každého jednotlivě posoudit, jestli porušuje zákon.

Deník N

Historik Adam Hradílek zjistil, že Češka, která autenticky líčí svoje utrpení v gulagu, nikdy v pracovním táboře na Sibiři nebyla. Tématu se věnuje Deník N. Osmaosmdesátiletá Věra Sosnarová se podle historika vydává za oběť ruské diktatury. Sama tvrdí, že v lágru strávila 20 let. Podle Hradílka jsou ale její výpovědi v rozporu s tím, jak na dobu strávenou v gulagu vzpomínají ostatní.

Výpověďmi Věry Sosnarové je inspirovaná před lety vydaná kniha Krvavé jahody zesnulého spisovatele Jiřího Světozara Kupky. Nakladatel Jiří Brauner, který o knize přednáší, teď po Adamu Hradílkovi chce důkazy, že je její příběh skutečně smyšlený. Pokud se to prokáže, je ochotný v dalším vydání knihu opravit.

E 15

Česko opět vydělalo na tom, že si půjčilo, píše Deník E15. Čeští investoři koncem června státu zaplatili skoro 16 milionů korun za to, že mu na dva roky půjčili přes pět miliard korun. To odpovídá zápornému úroku přes tři desetiny procenta. To je nejnižší úrok, za který si vláda půjčila od ledna 2017. Česku totiž nahrává situace v eurozóně, která stlačuje úroky hlouběji pod nulu.

Právo

Omyly české justice a úředníků stály loni státní pokladnu nejvíc v historii. Píše to deník Právo. Ministerstvo spravedlnosti loni vyplatilo žadatelům o odškodnění za újmu způsobenou veřejnou mocí 367 milionů korun. V porovnání s rokem 2017 je to dvojnásobek. Nejčastěji žadatele resort odškodňuje pro újmy za průtahy a nepřiměřenou délku soudního řízení nebo za chyby exekutorů. Podle ředitele odboru odškodňování ministerstva spravedlnosti Jakuba Severy vyplatil resort rekordní sumu peněz kvůli uzavřeným případům, které se vlekly několik let a šlo v nich o vysoké částky.

Hospodářské noviny

Na evropských burzách ubývá firem, s jejichž akciemi se veřejně obchoduje. Píšou o tom Hospodářské noviny. Firmy peníze radši hledají jinde - půjčují si například u evropských bank nebo vydávají dluhopisy. Často je taky kupují soukromé fondy. Za poslední 3 týdny oznámilo velké množství firem možný odchod ze západoevropských burz. Mezi nimi třeba německý mediální dům Axel Springer nebo výrobce svítidel Osram nebo britský provozovatel zábavních parků a hotelů Merlin.

Lidové noviny

Nárůst platů v nemocnicích končí, informují Lidové noviny. Třeba zdravotní sestry si za poslední 3 roky přilepšily i o 13 tisíc měsíčně. Od roku 2016 se každý rok jejich platy zvedly asi o 12 procent. Teď ale růst končí. Podle ministerstva zdravotnictví je v současnosti důležitější investovat do oprav a modernizací nemocničních zařízení v Česku.

Deník

V Ústeckém kraji řeší netradiční problém - ve městech se totiž ve velké míře objevují mývalové. Třeba v Jirkově na Chomutovsku je pro místní v posledních týdnech normální potkat ve večerních hodinách mývaly vyjídající odpadkové koše. Obrana proti nim přitom není podle odborníkům žádná. Zvířata navíc mohou být agresivní a můžou obyvatele pokousat a podrápat, píše Deník.

Mývalové se ve velkém objevují třeba ve Vysoké peci, Jirkově nebo Drmalech. Nejčastěji je lidé potkávají ve večerních hodinách kolem obchodů a poblíž popelnic. Podle zjištění Deníku se tam pohybují desítky zvířat. Mývalové na několika místech už taky napadli výběhy s drůbeží.