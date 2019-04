Přehled tisku: roste cena ojetých aut, armáda chce zapojit dobrovolníky a vědci bojují proti jmelí

V pátečním tisku se dočtete o tom, že v zemích Visegrádské čtyřky roste cena ojetých aut. Ženám se v českém lékařství daří víc. Ministerstvo obrany plánuje zapojit do armády dobrovolníky. A odborníci zkoumají, jak lze zbavit koruny stromů jmelí. Přehled toho nejzajímavějšího z pátečních novin sestavil Radiožurnál. Praha 6:59 26. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rostoucí poptávka po ojetinách se projevuje také na celkovém počtu prodaných vozů v zemích Visegrádu. | Zdroj: Fotobanka Pixabay

E15

Průměrná cena ojetin v zemích Visegrádské čtyřky roste rychleji než v minulosti. Věnuje se tomu páteční vydání deníku E15. Oproti roku 2017 zdražila ojetá auta v Česku, Polsku, Maďarku a Slovensku v průměru o 13 procent. V Česku ale máme na rozdíl od ostatních zemí Visegrádské čtyřky nižší úrokové sazby na koupi aut. Proto si Češi můžou dovolit i lepší ojetiny.

Rostoucí poptávka po ojetinách se projevuje také na celkovém počtu prodaných vozů v zemích Visegrádu. Zatímco předloni autobazary prodaly čtyři miliony vozů, letos jen za první čtvrtletí to bylo téměř 1,5 milionu. Autobazary uvádějí, že se zvyšuje i poptávka po kvalitnějších vozech, které si klienti dříve nemohli dovolit. Za ojeté auto utratí v průměru 180 tisíc korun.

Regionální Deník

Ženy se v českém lékařství uplatňují lépe než muži. Podle údajů, které má k dispozici Regionální Deník, jich bylo před třemi lety 220 tisíc, zatímco mužů necelých 62 tisíc. V ostatních zemích - hlavně v jižních a západních - se přitom muži v medicíně uplatňují daleko častěji a tvoří nadpoloviční většinu zaměstnanců.

Mladá fronta Dnes

Rektorský řetěz Vysoké školy ekonomické se dostal do aukce. Podle zjištění Mf Dnes se objevil na aukčním serveru Aurea Numismatika s vyvolávací cenou 18 tisíc korun. Škola zjišťuje, jak a kdy původní klenot z pozlaceného stříbra zmizel.

Hospodářské noviny

Ministerstvo obrany oprášilo nápad zapojit do obrany státu civilisty. Jak píšou Hospodářské noviny, šlo by například o myslivce, kynology, radioamatéry nebo lidi, kteří provozují drony. Schopnosti civilistů by armáda využila v případě nouze.

Plánuje to ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO. Návrh, který by definoval využití branných spolků, plánuje předložit na podzim. Lidé by se do projektu mohli zapojit dobrovolně. Ministerstvo by získalo o členech spolku více informací - třeba co mohou během krize poskytnout.

Lidové noviny

V českých budovách je dál zhruba sedm milionů tun azbestu - přes 20 let je přitom jeho používání zakázané. Na problém upozorňují Lidové noviny. Azbest je třeba ve školách, úřadech nebo továrnách. Odborníci považují situaci za kritickou i proto, že při odstraňování azbestu nejsou chránění dělníci ani lidi v okolí.

Norma určuje jako maximální hranici tisíc mikroskopických azbestových vláken na metr krychlový vzduchu. Podle specialistky na azbest Zoji Guschlové ale často naměří i 5 tisíc vláken na metr krychlový.

Právo

Jmelí v korunách stromů dusí stromy, není lehké se ho zbavit a příroda si sama neporadí. Píše o tom deník Právo. Odborníci na dřeviny z brněnské Mendelovy univerzity teď přišli na to, jak jmelí zahubit. Využili toho, že jde o parazitickou rostlinu závislou na svém hostiteli.

Zkusili přípravek, který na jaře život rostlin podporuje, v zimě naopak zabíjí. Jmelí se po zimním postřiku probudí k životu, strom, na kterém parazituje, ale při teplotách mezi minus pěti a deseti stupni dál odpočívá. Jmelí tak nemá odkud brát živiny a vodu a odumírá. Úspěšnost tohoto postupu byla skoro stoprocentní.