Přehled tisku: nedostatek řemeslníků, sponzorské dary ČSSD a podzemní voda v Krkonoších

Sehnat řemeslníky je stále náročnější – jejich počet totiž klesá, čekací doba na dobrého elektrikáře nebo truhláře se tak může natáhnout až na půl roku. To je téma pro sobotní Mladou frontu DNES. Podle průzkumu, na který odkazuje Mladá fronta DNES, si čím dál víc lidí vybírá řemeslníky podle kvality jejich práce. Doporučení lidé nejčastěji hledají mezi známými nebo na internetu. Počty absolventů většiny stavebních profesí stále klesají. Za posledních třináct let výrazně ubylo elektrikářů, instalatérů, zedníků nebo truhlářů. Jedinou výjimkou jsou kominíci. V roce 2005 přibyli jen čtyři noví, v roce 2017 už bylo nových absolventů 119.

Státy upouští od používání pachových stop při vyšetřování, můžou být totiž nespolehlivé. Píšou to Lidové noviny. Existuje riziko, že na základě této metody budou odsouzeni nevinní lidé. Pachové stopy jsou podle odborníka na chování psů Ludvíka Pince problematické hlavně proto, že psa může poměrně snadno zmanipulovat psovod. Bývalá ministryně spravedlnosti Hana Válková z ANO si myslí, že je v pořádku, když jsou pachové stopy jedním z důkazů. Celá obžaloba se na nich ale podle exministryně stavět nedá. Od pachových stop už upustili například v Nizozemsku, Dánsku nebo Finsku.

Krkonošští chalupáři kritizují výzkum v jeskyni v Horních Albeřicích, a to především kvůli odčerpávání podzemní vody na jejím vstupu v Bischofově lomu. Píše to regionální Deník. Podle chalupářů Krkonošský národní park, který průzkum provádí, hory odvodňuje. Chalupáři upozorňují na všeobecný úbytek vody. Krkonošský národní park provádí v jeskyních průzkum v rámci rozsáhlého projektu, který má zmapovat krasové jevy v Krkonoších, vysvětluje regionální Deník. Průzkum chce upřesnit poznatky o vývoji podzemí Krkonoš. Začal loni a má trvat celkem pět let.

Sociální demokraté mají nouzi o sponzorské dary. Píše to sobotní Právo. Za poslední měsíce jim na transparentním účtu od dárců nepřibyla ani koruna. Podle deníku Právo ČSSD od začátku roku dostala jen přes milion korun. Loni přitom strana za stejné období inkasovala téměř devět milionů. Podobně je na tom se sponzorskými dary třeba SPD Tomia Okamury, která nasbírala jen dvacet tisíc. Dary nevykazují v červnu a červenci ani výpisy z účtu komunistů. Dobře se ve sponzorských darech podle deníku Právo naopak daří hnutí ANO.