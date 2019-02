Přehled tisku: Velká pardubická bez sponzora, realitní šmejdi a podvodní exekutoři

Velký zájem o byty nahrává takzvaným šmejdům, všímá si Mf Dnes. Podle Deníku nemá Velká pardubická stále hlavního sponzora, ředitel Dostihového spolku Pardubice Martin Korba ho přitom chtěl najít do konce ledna. Dopisy od exekutorů posílané přes emaily jsou vždy podvod - upozorňuje na to deník Právo. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:07 28. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká pardubická stále nemá hlavního sponzora (ilustrační snímek) | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Velký zájem o byty nahrává takzvaným šmejdům, všímá si Mf Dnes. Podle ní realitní makléři používají neférové triky, aby zájemce donutili k rychlému rozhodnutí. Například tak pod pěkný koberec schovávají špatnou podlahu nebo překrývají plíseň speciálními barvami.

Kromě toho makléři zvou na prohlídku nemovitosti víc zájemců najednou, aby tím na ně vytvořili ještě větší tlak. Kupci tak často pod nátlakem podepíšou smlouvu a přitom ani neví, co kupují. Podle průzkumu společnosti Zdravá nemovitost se lidé o koupi bytu nebo domu rozhodnou za pouhých dvacet minut, píše deník.

E15

Stavební zákon se dostal pod tlak, to je titulek deníku E15. Novou podobu normy se totiž snaží ovlivnit různé zájmové skupiny, tedy developeři, architekti, památkáři nebo ekologové. Ministerstvo pro místní rozvoj na zákonu spolupracuje třeba s Hospodářskou komorou. Tato spolupráce ale čelí kritice.

Cílem nového zákona je zrychlit a zjednodušit stavební řízení, což mimo jiné pomůže právě developerům. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za hnutí ANO podepsala na podzim memorandum o spolupráci na novém stavebním zákonu s Hospodářskou komorou. A její součástí jsou i developeři. Podle deníku si ale resort za spoluprací se soukromým sektorem stojí a připomíná, že podobně vznikl i nový občanský zákoník.

Deník

Velká pardubická stále nemá hlavního sponzora. Informuje o tom regionální Deník. Ředitel Dostihového spolku Pardubice Martin Korba chtěl partnera najít nejpozději do konce ledna. To se ale nepovedlo. Kvalifikace na hlavní závod přitom začínají už za několik týdnů.

A i na jejich financování se generální sponzor podílí. Vedení nejslavnějšího překážkového dostihu tak musí do konce března určit, kdo bude financovat jak kvalifikace, tak rámcové dostihy. Podle novin teď Dostihový spolek jedná se dvěma firmami, zatím ale není jasné, jestli se s některou z nich nakonec domluví. V případě, že by se nikdo nepřihlásil, zástupci závodiště požádají o peníze město, kraj i ministerstvo zemědělství.

Hospodářské noviny

Možné změny v placení zdravotního pojištění, které navrhuje hnutí ANO, se nelíbí koaliční ČSSD ani KSČM, která vládu podporuje. Dočtete se o tom v Hospodářských novinách. Stát by v budoucnu mohl přestat platit za péči o státní pojištěnce. Vyšší odvody by pak měli zaměstnanci a firmy. Na oplátku by jim klesly daně. Podle ČSSD je ale takový návrh rizikový.

Podle předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka by nový způsob mohl ublížit systému zdravotního pojištění. Konkrétně ale nápad nechtěl hodnotit, protože ho s ním prý nikdo nekonzultoval. Podobně to vidí i komunisté. Podle nich by o tak významné změně měli debatovat experti ze všech parlamentních stran.

Právo

Dopisy od exekutorů posílané přes emaily jsou vždy podvod - upozorňuje na to deník Právo. Hackeři rozesílají výzvy jménem skutečného exekutora a příjemce zprávy vyzvou k zaplacení dluhu. Takhle ale praxe exekutorů nikdy nefunguje. Kromě toho, že lidé můžou přijít o peníze, si navíc otevřením přílohy zavirují počítač.

Ekonom

České firmy podceňují riziko podvodů. Podle týdeníku Ekonom se v posledních dvou letech stal každý třetí podnik obětí hospodářské kriminality. V polovině případů navíc podvod spáchali zaměstnanci.

Podvody, krádeže majetku nebo falšování účetnictví nejčastěji dělá člen středního nebo nižšího managementu. Takový zaměstnanec totiž podle týdeníku Ekonom pracuje ve firmě už několik let a zná podnik tak dobře, aby našel skuliny v systému, které může k podvodu využít. Vůbec nejvíc jsou podvody ze strany zaměstnanců ohrožené malé a střední rodinné firmy. Ty jsou totiž víc založené na důvěře a mívají jen formální systém kontroly, jinak prevenci podceňují.