Přehled tisku: kontejnery na olej, návod na správné dýchání a další protesty taxikářů

Ve městech by se do roku 2020 mohly objevit speciální popelnice na třídění použitého oleje a tuků, informuje Mf Dnes. Úterní Hospodářské noviny píší o tom, jak česká města bojují proti horku s pomocí zeleně, Lidové noviny přináší informaci o dalším plánovaném protestu pražských taxikářů a příloha deníku Právo obsahuje návod na správné dýchání. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:30 31. července 2018

Mf Dnes

Obce by do roku 2020 měly zavést speciální kontejnery na třídění použitého jedlého oleje a tuků. Ministerstvo životního prostředí totiž plánuje přitvrdit v recyklaci, jak píše úterní Mf Dnes. Ke žlutým, modrým a zeleným popelnicím na tříděný odpad by tak do dvou let měl přibýt další povinný kontejner.

Přestože to zákon zakazuje, lidé zatím nejčastěji mastné odpady splachují do záchodů. To je velký problém, protože olej a tuky zacpávají kanalizaci. V Praze museli pracovníci v zimě z kanálu pod Čechovým mostem ručně odstranit šest tun nečistot včetně tuků.

Nové kontejnery už používá několik měst, například Přerov, Olomouc, Pardubice, Kutná hora nebo městské části jako Praha 2. Popelnice mají otvor na vhození a bývají uzamčené, aby se do nich lidé nedostali. Kuchyňský jedlý olej se totiž dá využít jako palivo do starých dieselových aut.

Hospodářské noviny

Města chtějí v boji proti horku využít zelené plochy. Stromy totiž ve městě působí jako přírodní klimatizace a během horkých dnů mohou teplotu snížit až o několik stupňů, píší Hospodářské noviny.

Územní plán počítá v Praze s více než dvěma stovkami nových parků. Ty by měly vzniknout především místo takzvaných městských džunglí, které tvoří neupravené a těžko prostupné lesíky. Institut plánování a rozvoje hlavního města vytvořil i takzvanou Strategii adaptace na klimatickou změnu.

Lidové noviny

Taxikáři chystají kvůli vysokému parkovnému zablokovat pražské Letiště Václava Havla. Téma rozebírá úterní vydání Lidových novin. Taxikáři chtějí protestovat proti zvýšené sazbě za stání, které letiště nově zavedlo od začátku července. Vadí jim to, že výhodu patnáctiminutového parkování zdarma teď už půjde využít jen jednou za den. Podle Lidových novin tak na letištním parkování taxikáři měsíčně zaplatí až 20 tisíc korun.

Právo

Správné dýchání je velká věda. Alespoň to tvrdí příloha deníku Právo. Ta čtenářům radí, jak docílit hlubokého dýchání až do břicha. Díky němu můžeme organismu dopřát mnohem více kyslíku než během normálního dýchání jen hrudníkem.

Ideální je dýchat neslyšně, nosem a až úplně do břicha, které se pěkně i s žebry vyklene. Taková technika dýchání pomůže při stresu nebo k lepšímu soustředění. Magazín deníku Právo zároveň uvádí, že se díky opravdu hlubokému dýchání můžeme rychleji uzdravit nebo přinejmenším zmírnit zdravotní obtíže, například u vysokého krevního tlaku, bronchitidy, astmatu nebo dny.