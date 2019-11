Přehled tisku: recyklační značky na obalech, nedostatek chlazených hus i nové testy v autoškolách

V českém tisku se ve středu dočtete, že některé obchodní řetězce zavádějí vlastní recyklační značky na obalech. Obchody se inspirovaly v zahraničí, píše Mf Dnes. Podle Lidových novin dvacet let staré zkušební otázky v autoškolách nahradí nové testy. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:37 6. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třídění odpadu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Některé obchodní řetězce zavádějí vlastní recyklační značky na obalech, píše Mf Dnes. Existují totiž balení, u kterých není jasné, do kterého tříděného odpadu patří. Obchody se inspirovaly v zahraničí. Třeba ve Velké Británii je na výrobku doplněna informace, jak obal vytřídit.

Hospodářské noviny

Začátkem příštího roku začne v Česku fungovat tým právníků zaměřený na ochranu klimatu. Upozorňují na to středeční Hospodářské noviny. Životní prostředí je úplně novým právním odvětvím, kterému je podle odborníků potřeba věnovat pozornost. Tým bude pracovat pod Akademií věd.

Regionální Deník

Chlazenou husu z českých chovů už v obchodech neseženete. Upozorňuje na to regionální Deník. Svatomartinskou husu tak budete muset připravit z mraženého masa ze zahraničí. V Česku se totiž oproti loňskému roku vylíhlo zhruba o 9 000 housat méně.

Lidové noviny

Dvacet let staré zkušební otázky v autoškolách nahradí nové testy. Píšou o tom Lidové noviny. Otázky by měla doplnit moderní výuková videa, která mají nasimulovat reálné situace ze silničního provozu. Nové testy by měly taky budoucí řidiče naučit, jak reagovat na několik věcí najednou.

Právo

Víc než polovina vězňů nepracuje. Na titulní straně o tom informuje deník Právo. Firmy o ně přitom mají zájem. Podle Vězeňské služby většina odsouzených pracovat nemůže nebo nechce.

E15

Tuzemští bankéři mají obavy z vývoje v českém automobilovém průmyslu, uvedl deník E15. Dodavatelům automobilek klesají zisky a stoupají mzdové náklady. Roste i počet nesplacených úvěrů u bank.

Deník N

Tiskoví mluvčí si založili svou profesní organizaci. Všimla si toho redakce Deníku N. Klub politické komunikace chce kultivovat profesi mluvčích. Členové spolku jsou mluvčí většiny opozičních stran. O možné spolupráci se zástupci hnutí ANO a ČSSD jednají. Mezi sebe naopak nechtějí mluvčí SPD nebo komunistů.