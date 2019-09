Přehled tisku: obliba sdílených kanceláří, nízké platy ředitelů nemocnic a regiony bez dětských lékařů

Sdílených kanceláří přibývá hlavně v Praze. Jejich výhodou je flexibilita, nájemci si pracoviště mohou pronajmout na libovolnou dobu. Tématu se věnuje MF Dnes. Platy ředitelů státních nemocnic jsou nízké. Víc peněz mají podle Lidových novin i někteří doktoři. Ani dotační programy ministerstva zdravotnictví nelákají lékaře do odlehlých regionů. Letos si je zatím nechali vyplatit dva, píše Deník. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:07 7. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Situace v regionech už je kritická. Dětští lékaři totiž postupně vymírají. (ilustrační foto) | Zdroj: Pixnio

Lidové noviny

Platy šéfů velkých státních nemocnic nejsou podle Lidových novin úměrné tomu, jak velkou mají ředitelé odpovědnost. Víc peněz mají i někteří lékaři. Nízké mzdy mohou podle ministerstva zdravotnictví zvyšovat riziko korupce - i proto se rezort rozhodl, že pravidla odměňování upraví.

Státní nemocnice dluží více než miliardu za dodané léky. Podle Vojtěcha se situace zlepší až za rok Číst článek

Například ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík si přijde měsíčně na sto tisíc korun. Ročně i s odměnami se pak jeho plat vyšplhá na jeden a půl až dva miliony korun. Mnozí lékaři si přitom ve stejné nemocnici přijdou na lepší peníze.

Lidové noviny píšou, že ve srovnání s platy všech zaměstnanců to znamená, že se ředitel motolské nemocnice nedostane ani do první stovky vydělávajících - a to i v případě, že se započítají jeho odměny.

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch loni zavedl nová motivační kritéria odměňování. Patří mezi ně třeba kvalita zveřejňování uzavřených dohod v registru smluv nebo míra prosoutěženosti nákupů otevřeným řízením.

MF Dnes

Obliba sdílených kanceláří roste, všímá si toho Mladá fronta Dnes. Nabídka takzvaných coworkingových center, která si můžou firmy nebo zaměstnanci krátkodobě pronajmout, se v Praze letos vyšplhá na bezmála sedmdesát tisíc metrů čtverečních.

Sdílené kanceláře nejrychleji přibývají právě v hlavním městě. Jenom letos by měla výměra těchto prostorů narůst o 67 procent, píše Mladá fronta Dnes. Provozovatelé těchto kanceláří tvrdí, že o klienty nemají nouzi. Coworkingové prostory jsou kromě Prahy i v dalších městech, jedná se ale většinou o malá centra, která se zaměřují na jednotlivce.

Podle Mladé fronty Dnes je hlavní výhodou těchto pracovišť flexibilita. Na rozdíl od klasických kanceláří, ve kterých se většinou podepisuje nájemní smlouva na pět let, si v coworkingových centrech můžou klienti pořídit členství na libovolnou dobu.

Regionální Deník

Do opuštěných regionů nové dětské lékaře zatím nelákají ani dotační programy ministerstva zdravotnictví. Upozorňuje na to regionální Deník. Letos půlmilionovou dotaci na založení nové praxe využili dva dětští lékaři - jeden v Opavě a druhý v Mohelnici. Loni příspěvek dostal pouze jeden - a to ve Vyškově.

Lázně trápí nedostatek zdravotníků, nestíhají poskytovat péči pacientům s lékařskými poukazy Číst článek

Šéf České lékařské komory Milan Kubek pro regionální Deník uvedl, že dotace poskytované ministerstvem i samotnými zdravotními pojišťovnami jsou nedostatečné. Zanedbatelná je hlavně částka, kterou lékařům ministerstvo posílá. Na založení úplně nového pracoviště to podle Kubka rozhodně nestačí. Dodal taky, že situace už je kritická. Dětští lékaři totiž postupně vymírají - jejich průměrný věk už přesáhl 57 let.

Naopak dotace pro lékaře specializující se na dospělé pacienty se ministerstvu podle regionálního Deníku rozdat celkem daří. Jen letos je přikleplo devatenácti zdravotníkům.

Právo

V českých školách aktuálně učí zhruba devět tisíc kantorů, kteří nemají řádné pedagogické vzdělání. Tématu se věnuje deník Právo. Z celkových zhruba sto třiceti pěti tisíc učitelů je to asi sedm procent. A to i přes to, že už čtvrtým rokem platí zákon, podle kterého musí mít učitelé až na výjimky alespoň pedagogické minimum.

Deník Právo vysvětluje, že povolené výjimky se týkají učitelů starších padesáti pěti let s minimálně dvacetiletou praxí, rodilých mluvčích cizího jazyka a taky učitelů, za které ředitel nesehnal náhradu. Výjimky mají zabránit tomu, aby ze školství odešlo najednou velké množství lidí. Podle analýzy ministerstva školství zhruba 3 400 nekvalifikovaných kantorů pedagogické vzdělávání ani nezahájilo.