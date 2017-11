Přehled tisku: odložený registr hazardních hráčů, Silvestr bez ohňostrojů i stop pro mapu v diáři drah

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že registr hráčů hazardu se o rok odkládá. Píše o tom E15. Vydání diáře Českých drah pak podle Lidových novin dostalo stopku od vedení kvůli mapě bez vysvětlivek. A silvestrovský večer bude v Národním parku Šumava poprvé bez ohňostrojů, informuje regionální Deník. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:31 30. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilegální herna, hrací automat | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Registr hráčů hazardu se o rok odkládá, upozorňuje na to deník E15. Stát od ledna získává informace o gamblerech, jejich hraní ale i nadále nebude umět regulovat. Kvůli obstrukcím zájemců totiž zrušil výběrové řízení na IT systém a nové stále nevypsal.

MF Dnes

Školský ombudsman dostává víc stížností na vztahy mezi dospělými než na šikanu mezi dětmi. Informuje o tom MF Dnes. Ombudsman Ladislav Hrzal dostal za poslední rok přes dva tisíce podnětů. Téměř třetina se přitom týkala mezilidských vztahů. Učitelé si nejčastěji stěžují na ostatní kolegy nebo na vedení školy.

Regionální Deník

Silvestrovský večer bude v Národním parku Šumava poprvé bez ohňostrojů, píše regionální Deník. Používání zábavní pyrotechniky zakazuje novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která platí od června.

Hospodářské noviny

Mobilní operátoři pomůžou bankám prodávat úvěry. Podle Hospodářských novin půjde hlavně o půjčky mladým lidem. Ti zatím nemají dlouhou finanční historii, a na úvěry tak většinou nedosáhnou. Posuzovat žadatele o peníze teď bude on-line aplikace TeleScore.

Lidové noviny

Vydání nového diáře Českých drah dostalo stopku od vedení, upozorňují Lidové noviny. Problémem je mapa na konci výtisků. Bez vysvětlivek totiž ukazuje sporná území. Například poloostrov Krym zobrazuje v barvách Ukrajiny i Ruska. V mapě je zakreslené i území ovládané takzvaným Islámským státem.

Právo

Na svatbu i pohřeb je lepší šetřit předem, radí deník Právo. Obě životní události můžou lidem výrazně zasáhnout do rozpočtu. V nejzákladnější verzi vyjde pohřeb do deseti tisíc korun a svatba do tisícikoruny.