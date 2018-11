Přehled tisku: omezení Airbnb v Praze, návratnost diplomatických pasů i aktivity nového primátora

Nová pražská koalice chce výrazně omezit Airbnb. Tématu se věnují pondělní Hospodářské noviny. Podle Lidových novin se ministerstvu zahraničí nedaří od některých politiků získat zpátky jejich diplomatické pasy. Mf Dnes píše o podezřelých podnikatelských aktivitách budoucího ústeckého primátora. Více se dočtete v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 6:54 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace služby Airbnb (ilustrační foto) | Foto: TeroVesalainen | Zdroj: Fotobanka Pixabay

E15

V deníku E15 se dočtete, že státní úřady by se mohly v budoucnu přesunout z Prahy do krajských měst. Navrhlo to hnutí STAN. Záměr podporuje i premiér. Třeba Český statistický úřad by tak sídlil v Plzni a Generální finanční ředitelství zase v Jihlavě.

Mf Dnes

Budoucí primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický z ANO nakoupil s přáteli pozemky za statisíce korun u města Krupka. Pak je prodali za desítky milionů. Všímá si toho Mf Dnes. Peníze ale dostali až potom, co se jim na radnici podařilo prosadit přeměnu orné půdy na stavební parcely.

Lidové noviny

Ministerstvu zahraničí se nedaří vybírat od bývalých vrcholových politiků diplomatické pasy. Zjistily to Lidové noviny. Někdejší hejtman Michal Hašek z ČSSD si pas neoprávněně schovává dva roky. Bývalý primátor Pavel Bém z ODS ho nevrátil už pět let.

Hospodářské noviny

Praha výrazně omezí Airbnb. Píšou to Hospodářské noviny. Nová koalice ve vedení hlavního města hodlá zkrátit dobu pronájmu a zvýšit poplatky. Problém je ale i v tom, že řada pronajímatelů se odvádění poplatků vyhýbá. Praha tak ročně přijde až o 100 milionů korun.

Deník

Průměrná délka života se v Česku liší mezi jednotlivými kraji až o čtyři roky. Informuje o tom regionální Deník. Nejdéle žijí v průměru lidé v Praze. Naopak nejkratší je život na severu republiky. Důvodem je životní prostředí, náročnost povolání a stres.

Právo

Řidiči si budou moct od nového roku zjistit svoje trestné body zdarma na internetu. Podle deníku Právo bude služba součástí vznikajícího Portálu občana ministerstva vnitra. Výpis trestných bodů u Czechpointu teď řidiče vyjde na 100 korun za první stránku.