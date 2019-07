Přehled tisku: omezení reklamy na alkohol, dotace pro vesnické prodejny i nezájem o chaty

V pondělním českém tisku se dočtete, že reklama na alkohol by v budoucnu mohla být výrazně omezená. Národní protidrogová koordinátorka chce totiž reklamu vykázat jen do míst, kde se alkohol prodává a pije. Píší to Hospodářské noviny. Krajské dotace už podle Mf Dnes vesnickým prodejnám nestačí. Pomoct by měl stát. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:28 1. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reklama na alkohol by v budoucnu mohla být výrazně omezená. Národní protidrogová koordinátorka chce totiž reklamu vykázat jen do míst, kde se alkohol prodává a pije (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

„Vesnická prodejna, trvalý adept na dotaci“ - to je titulek pondělní Mf Dnes. Deník píše, že krajské dotace obchodům s potravinami v malých vesnicích nestačí a pomoct by tak měl stát. Vznikla kvůli tomu pracovní skupina, ve které jsou zástupci několika ministerstev.

Regionální Deník

Mladší generace nemají zájem o chaty a chalupy. Všímá si toho regionální Deník. Chatu nebo chalupu vlastní přibližně každý šestý Čech, ve věkové skupině do 35 let je to ale jen každý desátý. V Česku je podle posledního sčítání domů a bytů téměř 450 tisíc chat a chalup. Velká část ale v posledních letech mění majitele.

Hospodářské noviny

Reklama na alkohol by v budoucnu mohla být výrazně omezená. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová chce totiž reklamu vykázat jen do míst, kde se alkohol prodává a pije - stejně jako je tomu u cigaret. Výrobci to odmítají, podle nich budou lidé pít alkohol dál, ale nekvalitní značky.

Právo

Víc než 26 milionů korun - tolik peněz si ke konci května lidé nevyzvedli ze zrušeného druhého důchodového pilíře. Tématu se věnuje deník Právo. Čas na to, aby si je vybrali, mají nejpozději do konce roku 2023, jinak zůstanou státu.