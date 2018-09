Přehled tisku: omezení reklamy na alkohol, výstavba kanceláří a nižší poplatky za zdravotnické pomůcky

V pátečním tisku se dočtete například o tom, že developeři staví nejvíce kanceláří od hospodářské krize. Tématu si všímá deník E15. Mf Dnes upozorňuje na to, že stát chce více kontrolovat, zda zemědělci chrání ornou půdu před erozí a Hospodářské noviny píšou o plánech národní protidrogové koordinátorky Jany Vedralové, která má v úmyslu omezit reklamu na alkohol. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:48 7. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát chystá omezení reklamy na alkohol. Upozorňují na to páteční Hospodářské noviny. (ilustrační foto) | Foto: Standa Soukup

E15

Developeři staví v Praze nejvíce kanceláří od hospodářské krize. Píše o tom páteční deník E15. List upozorňuje třeba na to, že firmy nové kancelářské budovy staví i poměrně daleko od centra metropole. Nové komplexy vznikají třeba u stanice metra Kolbenova nebo v místech, kterými by v budoucnu mohla vést linka metra D.

Deník E15 píše, že stále více firem, které sídlí na několika místech v Praze, se chce stěhovat do jediné budovy. Právě takové společnosti si kupují nebo pronajímají kanceláře v nových velkých komplexech. Navzdory velké poptávce by ale ceny nájmů kancelářských prostor růst neměly, a to hlavně proto, že si většina společností nové prostory pronajímá dopředu.

Mf Dnes

Ministerstvo zemdělství chce více kontrolovat, zda zemědělci chrání ornou půdu před erozí. Všímá si toho páteční Mf Dnes. Teď musí být podle vyhlášky proti erozi zajištěno asi 15 procent půdy v zemi. Nově by to mohla být čtvrtina - počítá s tím vyhláška, kterou ministerstvo připravuje. Na polích, o kterých ministerstvo řekne, že jsou erozí ohrožená, by zemědělci museli povinně udělat třeba pásy, do kterých se bude vsakovat voda, nebo na nich budou muset vysadit remízky. Méně často by na ohrožené půdě mohli taky pěstovat plodiny, které problémy s erozí zhoršují. Omezení by se týkala třeba kukuřice, brambor, řepy nebo slunečnice.

Hospodářské noviny

Stát chystá omezení reklamy na alkohol. Upozorňují na to páteční Hospodářské noviny. Podle národní protidrogové koordinátorky Jany Vedralové by v budoucnu reklama neměla vyvolávat pocit, že se při pití alkoholu odpočívá nebo že alkohol zlepšuje zábavu v mladém kolektivu. Teď jsou podle Vedralové pravidla omezující reklamu na alkoholické nápoje moc obecná.

Zákon určuje, že nesmí k pití nabádat a také že nesmí cílit na osoby mladší osmnácti let. Jana Vedralová se teď chce obrátit na ministerstvo kultury, které by podle ní mělo přísnější pravidla prosadit. Změnu by podpořili například lékaři - ti tvrdí, že ve většině okolních zemí je regulace větší. Naopak podle reklamních agentur jsou ale pravidla pro reklamu na alkohol dost přísná už teď.

Deník

Lidé v budoucnu možná budou platit méně za berle, invalidní vozíky nebo kontaktní čočky. Píše o tom páteční regionální Deník. Někteří poslanci chtějí prosadit, aby za takzvané zdravotnické pomůcky lidé platili určitou maximální částku za rok. Zbytek by doplatily pojišťovny. Podobné opatření teď platí už pro léky. Dospělí lidé tak ze svého na medikamenty zaplatí ročně maximálně pět tisíc korun. U seniorů nad 70 let je limit pět set korun. U zdravotnických pomůcek ale žádný takový limit neexistuje.

Změnit to chce třeba poslanec Vít Kaňkovský z KDU-ČSL. S kolegy ale chce řešit, jestli strop na berle nebo invalidní vozíky má být pro všechny pacienty stejný nebo by se měl pro určité skupiny lišit. Novinku naopak nepodporuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj je podobná změna zbytečná, protože limity jsou už ukryté v předložené novele, která obsahuje i seznam konkrétních pomůcek a jejich úhrad.

Lidové noviny

Rakovinotvorný azbest ohrožuje lidi v ulicích. Tak zní titulek pátečních Lidových novin. Deník píše o tom, že se azbest běžně vyskytuje i v kamení z některých lomů. Pokud pak toto kamenivo používají stavební firmy, může se rakovinotvorná látka vyskytovat i v ulicích měst. Na problém upozornila jedna z obyvatelek Brna. Odebrala totiž vzorky posypového materiálu používaného v zimě v Brně a zjistila, že štěrk obsahuje vlákna s obsahem azbestu. Ten způsobuje rakovinu plic, hrtanu nebo vaječníků. Mnohem víc než běžní chodci jsou azbestem ohroženi třeba stavební dělníci nebo zaměstnanci lomů.

Právo

Lidé si možná už brzy nebudou moci předělávat ostré zbraně na takzvané flobertky, tedy na slabší vzduchovky. Tématu se věnuje páteční deník Právo. Ministerstvo vnitra chystá nařízení, které by podobné úpravy zakázalo. Na flobertku totiž není potřeba mít zbrojní průkaz. Omezení ministerstvo chystá proto, že flobertku lze poměrně snadno předělat zpět na ostrou zbraň - k té se tak teoreticky může dostat také člověk, který zbrojní průkaz nemá. Případů, kdy lidé svou zbraň na flobertku přestaví, navíc přibývá. V roce 2014 takových případů bylo podle vnitra třicet, loni už devět set.