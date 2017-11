Přehled tisku: rekonstrukce D1, sledovací kamery a rekordní vánoční výzdoba

Mladá fronta Dnes

Příští rok by modernizace dálnice D1 měla pokračovat na osmi úsecích zároveň. Píše o tom Mladá fronta Dnes. V roce 2018 by tak na D1 mělo být nejvíc uzavírek najednou během současných oprav. Původně se mělo nejvíc úseků rekonstruovat letos. Zahájení prací na dvou úsecích ale zablokovali ekologové. Kvůli stížnostem se rekonstrukce může zdržet i o rok. Podle silničářů ale i dál platí, že nejpozději v roce 2020 bude celá D1 opravená.

Deník

Pětačtyřicet tisíc žároviček bude letos mít vánoční výzdoba nadšence z Chotovic na Českolipsku, píše Deník. Václav Trunec výzdobu na svém domě každoročně začíná připravovat během října. Na letošek chystá o pět tisíc světel víc než loni. V minulých letech měl Trunec podle Deníku nejbohatší vánoční výzdobu v celém Česku. Jezdily se na ni dívat desítky tisíc lidí z celé republiky.

Právo

Muži chtějí vysoké důchody, na stáří ale začínají spořit pozdě. To je titulek deníku Právo, který upozorňuje na průzkum ČSOB Penzijní společnosti. Tři ze čtyř českých mužů si podle průzkumu přejí, aby po odchodu do penze dostávali mezi 15 a 20 000 korun měsíčně. Teď je přitom průměrný důchod kolem 12 000 korun. Většina mužů si podle Práva měsíčně na penzijní účty spoří méně než 1000 korun.

Lidové noviny

Kamery, které podle obličeje poznají identitu lidí, můžou podle právníka Jana Vobořila v budoucnu výrazně omezit soukromí. Vobořil to řekl v rozhovoru pro Lidové noviny. Podle něj hrozí, že státy budou speciální kamery používat i v případech, kdy to nebude nutné, třeba v obchodech nebo v kostelech. Úřady by podle něj měly zajistit, aby nikdo dlouhodobě neuchovával informace o lidech, kteří zákon nijak neporušili.