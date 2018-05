Přehled tisku: zaniklé firmy blokují výstavbu a vodáci by mohli ještě letos opět pít alkohol

V sobotním tisku se dočtete, že řidiči kamionů se mnohdy nevěnují řízení tak, jak by měli a při krácení dlouhých chvil za volantem mohou být velmi kreativní. Dále, že v Česku výstavbu a rozvoj obcí blokují zaniklé firmy. A vodáci si v létě možná opět budou moct dát pivo při sjíždění řek. Přehled zpráv pro vás připravil Radiožurnál. Praha 7:12 12. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vodáci na řece | Foto: Pavel Pavlas

Řidiči kamionů se často nevěnují řízení tak, jak by měli. Na problém upozorňuje Mladá fronta Dnes. V Česku můžou kamiony jezdit maximálně 80kilometrovou rychlostí. Někteří řidiči si proto hledají různé činnosti, kterými zabíjejí čas - třeba se za jízdy dívají na filmy.

Řidiči kamionů dokážou být docela kreativní. Potvrzují to i policisté z Olomouckého a Královéhradeckého kraje, kteří je natáčejí mimo běžné kontroly na kameru z paluby autobusů. Zjistili tak, že řidiči kamionů v kabině například sledují mapy, dodací listy, telefonují, nastavují navigace nebo si dokonce vaří kávu. Podle policistů ale mezi nimi nejsou jen Češi - předpisy porušují hodně i řidiči - cizinci.

Vodáci by možná mohli ještě letos znovu pít při sjíždění řek alkohol. Jak informuje regionální Deník, poslanci chtějí prosadit novelu zákona, která by zrušila za alkohol na vodě stotisícovou sankci. Pokud sněmovna změnu schválí, mohli by vodáci beztrestně popíjet možná už v létě.

Mírnější přístup k vodákům ze strany státu prosazuje třeba poslanec Pirátské strany Lukáš Bartoň. Podle něho je riziko velkých nehod a škod ze strany opilých vodáků nepatrné. Regionální deník píše, že stejný názor má dalších 50 zákonodárců ze všech ostatních parlamentních stran s výjimkou sociální demokracie. Bartoň proto doufá, že se novelu podaří schválit na květnové schůzi sněmovny. Pak by změnu mohli do prázdnin schválit i senátoři a podepsat prezident.

Advokáti se dál snaží vyjednat důstojnější příchod k soudu. Podle serveru Echo 24 chtějí zástupci České advokátní komory dlouhodobý problém vyřešit vytvořením evidence advokátů s elektronickým přístupem. Zatím obhájci musí procházet skrz detekční rámy, odevzdávat opasky nebo se před klienty vysvlékat.

Zaniklé instituce a podniky z dob komunismu blokují výstavbu a rozvoj obcí. Upozorňují na to Lidové noviny. Dávno neexistující subjekty totiž v katastru nemovitostí vlastní pozemky, a tím brání výstavbě další infrastruktury.

Obec chce třeba stavět cyklostezku, jenže uprostřed plánované stavby vlastní pozemek zaniklá instituce. Pak stavba nemůže pokračovat. Analýzu státního nemovitého majetku vypracoval před třemi lety Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyplynulo z ní, že ze skoro dvou tisíc firem jich skoro 1 400 neexistovalo.

Úmrtí v rodině může příbuzné ekonomicky zruinovat. To je titulek deníku Právo. S finančními problémy se musí každoročně vyrovnat kvůli smrti blízkého na sto tisíc rodin. Nejkritičtější jsou první čtyři měsíce, kdy příbuzní teprve řeší pozůstalost, žádosti o podporu, nebo vdovský a vdovecký důchod.

Právo vychází ze studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Podle ní bývá smrt blízkého a s tím související ekonomické problémy nejhorší pro seniory. Dva průměrné důchody většinou pokryjí náklady na byt a léky a dvojici často zůstanou i volné peníze. Po úmrtí partnera s často vyšší penzí ale musí například vdova, než si vyřídí vdovský důchod, vyjít třeba jen s devíti tisíci na měsíc. Lidé by proto měli mít pro takové případy našetřenou finanční rezervu.