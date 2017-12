Přehled tisku: výměna řidičských průkazů, přeplněné pily, unikátní portál pro nevidomé

V sobotním tisku se dočtete, že téměř 250 tisíc lidí si ještě nepožádalo o výměnu řidičského průkazu. Letos přitom končí platnost rekordnímu množství průkazů. Píše o tom Mladá fronta DNES. Brněnský počítačový odborník chce podle deníku Právo vytvořit internetový portál pro nevidomé, který by jim pomáhal pracovat s internetovým bankovnictvím. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 2. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidičský průkaz (ilustrační foto) | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: Český rozhlas

Mladá fronta DNES

Statisíce lidí nestíhají výměnu řidičáku, píše Mladá fronta DNES. Platnost přitom končí rekordnímu počtu průkazů. Podle nejaktuálnějších čísel si o nový ještě nepožádalo 248 tisíc řidičů. Po deseti letech jim letos vypršela platnost toho starého. Lidem za jízdu s propadlým řidičákem hrozí pokuta až pět tisíc korun a zákaz jízdy.

Deník

Pily na Olomoucku praskají ve švech, dočtete se v regionálním Deníku. Ministerstvo zemědělství nařídilo odstranit do konce března dřevo napadené kůrovcem a poničené vichřicemi. Jenže vlastníci a správci lesa mají u zpracovatelů dřeva problém. Pily totiž nestíhají i přesto, že prodloužily směny a řežou o víkendech.

Právo

Speciální internetový portál by mohl pomoci nevidomým pracovat s internetovým bankovnictvím. Tématu se věnuje deník Právo. Do dvou let chce portál společně s kolegy ze své IT firmy vytvořit brněnský počítačový odborník Vladimír Jareš, který má nevidomého syna. Podobný program na světě ještě neexistuje.