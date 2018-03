Přehled tisku: nová pravidla pro makléře, možný Pelikánův nástupce a levnější výběr mýta

V pátečním tisku se dočtete, že pro realitní makléře v Česku bude platit nový řád. Tématu se věnuje Mladá fronta DNES. Lidové noviny píšou o možném nástupci ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), tím by se měl podle informací deníku stát Petr Mlsna. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:13 9. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Zdroj: Český rozhlas Plus

Mladá fronta DNES

Pro realitní makléře v Česku zřejmě bude platit nový řád. Tématu se věnuje Mladá fronta DNES. Realitním zákonem z roku 2014 se teď znovu začalo zabývat ministerstvo pro místní rozvoj. Podle něj se obchod s nemovitostmi kvůli internetu změnil v džungli bez pravidel, s kterou si už neviditelná ruka trhu neporadí.

Nový realitní zákon by měl podle deníku začít platit od ledna 2019. Chce zkomplikovat vstup do oboru a vyřadit ty, kteří se v minulosti nějakým způsobem prohřešili. Makléřům už také nebude stačit volná živnost, ale budou potřebovat živnost vázanou.

E15

Ubytovny pro dělníky lákají stále častěji investory, upozorňuje ekonomický deník E15. Přeměna prázdných budov na ubytování může totiž investorům vynést až dvojnásobně víc než běžné pronájmy bytů. Rizikem ale je, že dělníci pokoj ze dne na den opustí. Nejoblíbenější lokalitou v Česku se pro ně podle listu stává Ústecký kraj. Ubytovny často neprovozují přímo vlastníci domu, ale pracovní agentury. Ty přitom nemusí být jen české, řada z nich pochází například z Ukrajiny, popisuje E15. Nejzajímavější jsou podle deníku severní Čechy. A to například kvůli dokončené dálnici D8 nebo očekávané těžbě lithia. Na sever se ze západní Evropy přesouvá řada nových výrobních firem nebo sklady e-shopů.

Lidové noviny

Nástupcem ministra spravedlnosti Roberta Pelikána z hnutí ANO by podle Lidových novin mohl v nové vládě být náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Deník uvádí, že se na tom na schůzi s prezidentem Zemanem dohodl premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO.

Výměna šéfa resortu spravedlnosti by podle zdrojů Lidových novin mohla souviset s tlakem na vydání hackera Nikulina. Toho chtějí do své země vydat Rusové. Mlsna na dotazy, jestli se k převzetí resortu spravedlnosti chystá, Lidovým novinám neodpověděl. K informaci se nevyjádřil ani Babiš.

Regionální Deník

Silniční kontroly odhalily stovky kilogramů nekvalitních nebo neoznačených potravin, vyčísluje Regionální Deník. Inspektoři Státní veterinární správy už tak vrátili do Polska třeba 300 kilogramů drůbežího masa a do Belgie zase desítky kilogramů hovězího loje. Veterináři, policisté a celníci provádějí na silnicích společné kontroly od konce roku 2015. Policisté nebo celníci předem vytipovaná auta převážející živočišné produkty zastaví a Státní veterinární správa je pak zkontroluje, popisuje regionální Deník. Letos při kontrolní akci v polovině února společné hlídky zastavily 154 vozidel, z nich prověřili 48 vozů, které přepravovaly živočišné produkty. Závady inspektoři při této akci zjistili ve 30 procentech případů.

Hospodářské noviny

Vybírání mýta v Česku může být levnější, než stát předpokládal. Dočtete se o tom v Hospodářských novinách. Ministerstvo dopravy dostalo nabídky čtyř společností, které se přihlásily do soutěže na nový mýtný systém. Úředníci odhadovali, že si za 10 let provozu naúčtují až 29 miliard korun, některé nabídky jsou ale až o třetinu levnější. Podle ministra dopravy v demisi Dana Ťoka za hnutí ANO se tak resort poprvé díky soutěži dozvídá, jaká je za výběr mýta současná tržní cena. Zakázku chce uzavřít do letošního podzimu.

Právo

Věrnostní karty se těší velké oblibě, píše deník Právo. Češi mají kartičky obchodníků podle průzkumu agentury Public Data Research velmi rádi. Aktivně je používají a dobře se orientují i v poskytovaných odměnách. Průzkum mezi pěti tisíci lidmi ukázal, že alespoň jednu věrnostní kartu mají tři čtvrtiny lidí. Nejčastěji pak vlastní jednu až tři karty. Najdou se ale i sběratelé s víc než deseti kartami. Přiznal to každý šestý z nich a každý devátý dokonce uvedl, že o počtu už ztratil přehled. Častěji pak kartičky mají ženy než muži. Některé ženy ale přiznávají, že si od nich jejich manželé kartičky na konkrétní nákupy půjčují.