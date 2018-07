Přehled tisku: pronájem robotů místo zaměstnanců, fitness pro mozek a obliba elektrokol

V pondělních novinách se dočtete například o fitness na procvičování mozkových závitů, které se otevírá v Opavě. O unikátním projektu informuje Deník. Mf Dnes se pak zabývá elektrokoly a jejich oblíbeností v Česku. Chystaná strategii boje proti závislostem se věnují Hospodářské noviny. Víc najdete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:39 2. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robot (ilustrační foto) | Foto: Alex Knight | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Mf Dnes

Elektrokola jsou v kurzu – to je téma pro pondělní vydání Mf Dnes. Podle ní každé páté kolo prodané na českém trhu v současnosti je na elektrický pohon. Deník píše, že elektrokola jsou tahounem cyklobyznysu a nejspíš tomu tak bude i v budoucnu. V České republice se loni podle odhadů mohlo prodat kolem 30 tisíc elektrokol. V Česku se elektrokola objevila kolem roku 2007, výroba se zde ale začala rozjíždět až po roce 2010.

Lidové noviny

S nedostatkem zaměstnanců může pomoct půjčovna robotů - je jeden z titulků Lidových novin. Roboti jsou určené hlavně pro průmyslové podniky. Ty s menším kapitálem tak můžou vypůjčenými roboty snáz zautomatizovat výrobu. K pronájmu firmy nepotřebují velké počáteční investice. Navíc se obejdou bez administrativy spojené se zaměstnáváním nových pracovníků. Lidové noviny informují, že průmyslové firmy si můžou pronajmout stroje nejméně na jeden rok a maximálně na čtyři roky. V ceně zápůjčky je veškerý servis, standardní údržba a revize.

Právo

Česká společnost ze Žďáru nad Sázavou vyvinula rychlonabíječku pro elektromobily. Už letos by se měla objevit v běžném provozu, dočtete se o tom v Právu. Nabíjecí stanice dokáže baterie dobít na více než 95 procent jejich kapacity. Konkurenční nabíječky z Francie, Spojených států nebo Japonska umí jen 90, dodává list. Rychlonabíječky umožní elektromobilům dobít až 80 procent kapacity během 20 minut. Mohly by být u čerpacích stanic, v obchodních centrech nebo hotelových garáží. Žďárská společnost své nabíjecí stanice chce dodávat nejen do Česka, ale i za hranice.

Deník

V Opavě zakládají fitness na procvičování mozkových závitů - takzvaný Brainfitness. Dozvíte se to z regionálního deníku. Unikátní projekt připravují Matematický ústav Slezské univerzity s Mendlovým gymnáziem v Opavě pro studenty i další zájemce. Brainfitness bude studentům základních, středních a vysokých škol sloužit k procvičování mozků a logického myšlení pomocí dřevěných a provázkových hlavolamů, šifer a logických i strategických deskových her, vysvětluje Deník. Součástí budou i matematicky zaměřené přednášky pro studenty, ale i širší veřejnost.

Hospodářské noviny

Stát se chce zaměřit na děti, které jsou závislé na počítačích a mobilech, informují Hospodářské noviny. Nově se tím bude zabývat národní strategie boje proti závislostem na příštích devět let. To bude změna oproti dokumentu pro uplynulé roky, který se zabýval pouze závislostí na drogách nebo gamblingem.

Novou strategii minulý týden představil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Ten navrhuje vytvořit studii, která by trendy v této oblasti popsala.