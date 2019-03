Přehled tisku: ruský špion, mosty v havarijním stavu i cigarety, které vyšly z módy

Ve středečních novinách se dočtete o tom, že jsou v Česku stovky mostů v kritickém stavu. Píše to Mf Dnes. Hospodářské noviny upozorňují, že by se do několika let mohla mezi povinné školní předměty zařadit technika a regionální Deník informuje o tom, že firmy dostanou úlevy za zaměstnance v exekuci. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:15 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stovky mostů v Česku jsou v kritickém stavu. Ilustrační foto | Foto: Václav Šlauf / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Deník N

Rus, kterého minulý týden české úřady nevpustily do země, patřil podle informací Deníku N k nejvýznamnějším aktivním špiónům Ruska. Jedná se o bývalého vysoce postaveného pracovníka ruské ambasády v Česku, kde pracoval přes čtyři roky. Andrej Kuzněcov cestoval do Prahy jako součást delegace vedené ruským ministrem průmyslu Denisem Manturovem. Na letišti v Česku ho ale bezpečnostní složky nevpustily do země a musel se vrátit zpět do Moskvy. Deník N zjistil od několika lidí z diplomacie a policie, že Kuzněcov byl řadovým spolupracovníkem tajné služby a důležitým zpravodajským důstojníkem Ruské federace. Údajně šlo o jednoho z pěti nejdůležitějších lidí, které ruské služby v Česku měly.

Praha chce letos začít s přípravou rekonstrukcí velkých mostů. Oprav ale zatím moc neprovede Číst článek

Mf Dnes

Stovky mostů v Česku jsou v kritickém stavu. Jejich přehled získala Mf Dnes. Některé mosty potřebují hned opravit nebo jsou už v tak havarijním stavu, že čekají na demolici. Nejhůř jsou na tom ty v Jihomoravském kraji. Mf Dnes uvádí, že jsou mezi jednotlivými kraji velké rozdíly v technickém stavu mostních konstrukcí. Čtyři kraje například mosty v havarijním stavu vůbec nemají. Zato v Jihomoravském jich je aktuálně sedmnáct. V loňském roce jich tam opravili téměř sedmdesát, dvanáct z nich už bylo v havarijním stavu. Silničáři ve Středočeském kraji zase museli po prohlídkách několika mostům zhoršit technické hodnocení.

Hospodářské noviny

Do několika let by měl být na základních školách nový povinný předmět - technika. Studie, kterou si nechal vypracovat Národní ústav pro vzdělávání, doporučuje, aby součástí byly i manuální práce. Jak zjistily Hospodářské noviny, s tím aby byl předmět povinný, ale nesouhlasí ministr školství z hnutí ANO Robert Plaga. Národní ústav pro vzdělávání už připravuje nové učební plány. Pracuje například s verzí, že by technika měla být na druhém stupni základních škol povinná jednou týdně. Hospodářské noviny uvádějí, že kromě řešení běžných situací, kdy je potřeba něco sešroubovat nebo přilepit, by se měly děti naučit rozvíjet i konstrukční myšlení a představivost.

Deník

Firmy dostanou úlevy za zaměstnance v exekuci. To je titulek regionálního Deníku. S návrhem přišlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Až tisíc korun ročně ze základu daně by si tak mohli zaměstnavatelé odečíst za každého zaměstnance v exekuci. Exekuce vypsaná na mzdu zaměstnance je podle regionálního Deníku noční můrou všech účetních. Každý měsíc totiž musejí vypočíst, kolik z výplaty dát zaměstnanci a kolik na úhradu jeho dluhů. Rozlišovat navíc musejí mezi přednostními a nepřednostními pohledávkami. Zaměstnavatelé si proto stěžují, že se jim tato činnost dost prodražuje.

Bič na nezákonné exekuce. Nová aplikace Doložkomat rozpozná, zda jdou zastavit Číst článek

Lidové noviny

Cigarety už vyšly z módy - mladí lidé o ně nestojí. Tématu se věnují Lidové noviny. Kouření cigaret bylo dlouhou dobu jedním ze symbolů dospělosti. Dnes už to ale neplatí, změnil se totiž životní styl. Protikuřácký zákon platí už téměř dva roky. Zákaz kouření v uzavřených místnostech ale ještě pořád rozděluje veřejnost. Nejméně vadí mladým.

Podle průzkumu Světové zdravotnické organizace, která spolupracovala se Státním zdravotním ústavem, podporuje zákaz kouření uvnitř veřejných prostor 83 procent žáků ve věku mezi třinácti a patnácti lety. Téměř padesát procent z nich je dokonce pro zákaz kouření i na venkovních veřejných místech, jako jsou restaurační zahrádky nebo koncerty po širým nebem.

Právo

Obce jsou zavaleny stížnostmi o střetu zájmů. Upozorňuje na to deník Právo. Podnětů na možné porušení zákona už je celkem osm tisíc z ministerstva spravedlnosti a čtyři stovky od samotných občanů. Správní orgány budou muset rozhodnout o příslušných sankcích. Politici mají podle zákona povinnost přiznávat majetek ve veřejně přístupném registru, který spravuje ministerstvo spravedlnosti. Pokuty za porušení tohoto zákona můžou udělovat správní orgány měst a obcí. Na stole jim teď podle deníku Právo leží přesně 8427 podnětů. Pokuta se může pohybovat ve výši od tisíce až do půl milionu korun.